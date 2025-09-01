El flamenco y la copla llegan a 19 pueblos de la provincia cacereña El programa 'Ritmo y cadencia' incluye también música tradicional cubana con el Septeto Santiaguero

La Diputación de Cáceres continúa desplegando sus programas culturales para llevar música, teatro, cine o magia a diferentes pueblos de la provincia y, en esta ocasión, le llega el turno a 'Ritmo y cadencia', una propuesta que llevará 19 espectáculos de copla y flamenco a otras tantas localidades, entre los meses de septiembre y octubre.

Este programa tiene como esencia la mezcla de dos de los ritmos más arraigados en la región extremeña: la copla y el flamenco. Aunque estos géneros son los centrales, la programación comenzará hoy lunes a las 22.00 horas en la plaza de la Constitución de Arroyo de la Luz con el Septeto Santiaguero, uno de los exponentes más importantes de la música tradicional cubana.

Ganador de dos Premios Grammy Latinos en 2015 por el CD 'No quiero llanto. Tributo a Los Compadres', y en 2018 por la producción discográfica 'A mí qué, y tributo a los clásicos cubanos', el Septeto Santiaguero se ha presentado en importantes escenarios internacionales de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Croacia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Venezuela, Portugal, Suiza o Estados Unidos en sus más de 25 años de trayectoria.

Además, ha tenido la oportunidad de compartir con importantes figuras de la música dentro y fuera del país, como como José Alberto El Canario, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Oscar D'León, Pancho Céspedes, Omara Portuondo y Alexander Abreu, entre otros.

Tras el arranque del programa, la siguiente actuación llegará a Moheda de Gata el 6 de septiembre, con Dani Castro; En Zorita estará Nane Ramos y en Cabezabellosa se escucharán los ritmos de Carmen Tena.

Ya el domingo 7 de septiembre, la porgramación de 'Ritmo y cadencia' aterrizará en Casas de Millán con la actuación de Esther Merino; en Holguera se escucharán los compases de Juan Vargas y Alejandro Vega, mientras que en Valdefuentes disfrutarán del concierto de Rosario Abelaria y Raquel Palma, y en Navatrasierra actuará Fátima Risco.

Día de Extremadura

El lunes 8 de septiembre, Día de Extremadura y festivo en la región, la música sonará en Robledollano con Anda Jaleo Quartet. El sábado 13 de septiembre, Pedro Peralta actuará en Serradilla; mientras que en Alcántara lo hará Míriam Cantero.

Ya el 21 de septiembre, le tocará le turno a la localidad de Torrecilla de los Ángeles con el concierto que ofrecerá Celeste Montes; el día 27 será San Gil la localidad que disfrutará del espectáculo de Fuensanta Blanco, y en Brozas actuará ese mismo día Zaira Gómez.

En el mes de octubre, el sábado día 4 Celia Romero se subirá al escenario en Gargantilla; Javier Conde hará lo propio en Jarandilla de la Vera y Ostalinda Suárez actuará en el municipio de Peraleda de la Mata.

El sábado 11 de octubre llegará a la localidad de Vegaviana Juanma Moreno, y el ciclo se clausurará el domingo día 12 en Segura de Toro con la actuación de El Perrete.