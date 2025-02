La Fiscalía no aprecia indicios de delito en el brote de legionela en Cáceres

María Fernández Cáceres Miércoles, 5 de octubre 2022, 10:43 | Actualizado 11:27h. Comenta Compartir

Archivadas las diligencias de investigación penal sobre el brote de legionela en Cáceres. La Fiscalía no aprecia indicios de delito y señala que no puede existir responsabilidad penal «cuando no se ha podido establecer con exactitud el origen del foco, máxime si tenemos en cuenta que no se ha acreditado negligencia alguna en la empresa responsable del mantenimiento».

Estas diligencias se abrieron el pasado 11 de agosto, después de recibir una denuncia de la asociación Defensor del Paciente. La Fiscalía recabó informes epidemiológicos del SES y tras su análisis, concluye que no se ha podido determinar el origen del brote, pero sí descartar el origen hospitalario pese a que once de los 20 infectados estuvieron ingresados en el hospital durante el periodo de la incubación y otro en la clínica San Francisco. En la resolución se recuerda que tras el cierre de las fuentes no aparecieron más casos durante los 14 días siguientes, que corresponde al periodo de incubación. Asimismo, se indica como posible que la fuente de infección haya sido comunitaria y probablemente, en la zona geográfica delimitada por el parque El Rodeo.

En la resolución, el fiscal instructor explica que aunque se admitiera la hipótesis de que el origen del foco estuviera en los aerosoles que emite el géiser del Rodeo (donde las pruebas dieron positivo) no se acredita incumpimiento en la normativa por parte de la empresa. «No podemos olvidar que las presentes diligencias tienen como objeto la investigación de posibles responsabilidades penales, que en el presente caso sólo podrían consistir en hipotéticos delitos de homicidio y de lesiones imprudentes, derivados de un mantenimiento inadecuado de instalaciones en las que se hubiese originado el brote de legionela», añade.

La Fiscalía también pidió documentación a la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento, Talher. A este respecto, apunta que «las personas jurídicas no pueden ser criminalmente responsables por delitos contra la vida ni la integridad física al margen de eventuales responsabilidades civiles o administrativas».

Como ya se informó, a raíz de los primeros siete casos de contagio por esta bacteria detectados en la capital cacereña a comienzos de agosto, el SES llevó a cabo una revisión de los pacientes ingresados en el hospital San Pedro de Alcántara que presentaban síntomas respiratorios de mala evolución. El resultado fueron ocho positivos más por legionela. El total ascendió finalmente a 20 casos y cinco muertes de personas con patologías inmunológicas previas. El SES dio por cerrado y solucionado el brote a principios de septiembre y permitió la apertura de las fuentes de agua potable clausuradas.

¿Qué es la legionela?

La legionela es una bacteria que se puede encontrar de forma natural en lagos, ríos o estanques. Hay varios tipos de legionela y solo uno de ellos, la legionela neumofila serogrupo 1, es perjudicial para la salud en humanos. En ocasiones puede crecer y multiplicarse en la red de distribución de agua y sistemas de enfriamiento de grandes dimensiones (torres de refrigeración). Su multiplicación se ve favorecida por el estancamiento del agua y temperaturas entre 30 y 45 grados.

La única forma posible de contraer la enfermedad es por vía aérea, mediante la inhalación de pequeñas gotas de agua que permiten que la bacteria llegue a los pulmones, produciendo en ocasiones un síndrome febril de corta duración o un cuadro de neumonía. La infección por legionela puede manifestarse con fiebre alta de pronóstico leve y corta duración o como un cuadro de neumonía con fiebre alta.

