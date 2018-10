Filosofía para enseñar a pensar a niños y jóvenes Los profesores Esteban Cortijo y Esther Forte guiaron el taller práctico de Filosofía con alumnos de 1º de Bachillerato del Norba. :: a. méndez Una asociación regional ofrece talleres dentro y fuera de las aulas para hacer de esta disciplina una guía para la vida | Los institutos Norba y Al Qázeres ya han iniciado sus sesiones, en las que reflexionan con profundidad sobre la vida cotidiana CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 22 octubre 2018, 08:11

Qué distinto es lo que hicieron alumnos de 1º de Bachillerato del instituto Norba Caesarina la pasada semana a lo que solemos tener en la cabeza sobre lo que es una clase convencional. Aquí no hubo apuntes dictados por un docente ni éste fue el único que habló. Al revés: se reflexionó en voz alta, se confrontaron ideas y también se dudó, pues la duda, ya sabemos, es la base del pensamiento crítico. La Filosofía se convirtió el pasado martes, y lo hará a lo largo del curso en distintas sesiones, en una incitación a la reflexión y al debate sobre cuestiones de la vida, sobre los límites de nuestras acciones y la colisión con las de los demás.

'Filosofía para Niños' es un movimiento de ámbito internacional que en Extremadura dirige la profesora Lourdes Cardenal y en donde participa estrechamente el profesor Esteban Cortijo, presidente de honor del Ateneo de Cáceres. «Trabajamos en las aulas pero también fuera de ellas», define Cardenal. Hay talleres con asociaciones y se busca la participación en 'La noche en Blanco' o 'La noche de los investigadores', en lugares donde pueda haber niños y adolescentes que puedan estar interesados. También colaboran para formar a los docentes de distintos niveles a través de los CPR (Centros de Profesores y Recursos). Entre sus planes a medio plazo está el de trabajar con Plena Inclusión, la asociación que agrupa a entidades que trabajan con personas con discapacidad. La idea es que puedan ser más capaces y valerse por sí mismas a través de la Filosofía. A partir del mes de noviembre arranca el trabajo con asociaciones, mientras que en los institutos de Secundaria ya se han iniciado estos talleres. Unos 300 alumnos de centros de Mérida, Badajoz y Cáceres ya los están experimentando. En la ciudad, además del Norba, el IES Al Qázeres cuenta con esta experiencia, que se lleva a cabo en horas de clase, una vez a la semana. «No son las teorías filosóficas las que nos importan, se trata de que los niños aprendan a pensar, sepan ver las consecuencias de sus actos y construyan sus propios valores, no es tanto qué dijo Platón o qué dijo Sócrates».

Este movimiento considera importante todo lo que aportan los grandes nombres de la Historia de la Filosofía, pero no vital para la tarea que les ocupa con niños y jóvenes. «Hay ocasiones en las que en 4º de la ESO o en Bachillerato puedes sacar algún nombre de un filósofo, pero no es el objetivo de Filosofía para Niños», explica esta profesora. Se persigue su plano práctico. «La amistad, las relaciones, la vida y la muerte, los celos, la justicia o las normas son temas muy próximos a nosotros y que están a la orden del día. No vale con opinar, se trata de que entre todos construyan nuevas ideas y se acerquen un poquito más a la verdad».

Lourdes Cardenal Presidenta Filosofía para Niños «Se trata de que entre todos construyan nuevas ideas y se acerquen a la verdad»

Profundidad

En realidad, tal y como explica Cardenal, lo que se busca es que adquieran profundidad en sus pensamientos, que no se queden en la superficie. «Van saliendo distintos temas, el otro día por ejemplo salió el inconsciente sin tener que hablar de Sigmund Freud, luego llegará el momento en el que lo relacionemos, pero no es lo que más nos importa».

La cuestión de la Filosofía está de plena actualidad después de que el pasado miércoles los grupos del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaran una proposición no de ley en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados que trata de que Ética vuelva a impartirse en 4º de Secundaria con carácter obligatorio, y en 2º de Bachillerato Historia de la Filosofía. La LOMCE, reforma educativa conocida como 'Ley Wert' le dio un duro varapalo a esta disciplina, ya que eliminó Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato y Ética de 4º de la ESO para convertirlas en optativas, lo que tuvo una importante respuesta en distintos sectores educativos. En Extremadura, no obstante, se logró mantener como obligatoria la Filosofía en 1º de Bachillerato y en 2º Historia de la Filosofía.

Volvemos al Norba en una mañana de martes. Dirigidos por la profesora Esther Forte y por Esteban Cortijo la sesión se inicia con la lectura colectiva de un capítulo de 'El descubrimiento de Harry', de Matthew Lipman, el fundador de este movimiento. Tras la lectura, los jóvenes apuntan en una pizarra preguntas surgidas del texto, como qué hacer en el caso de ser criticado por las creencias, cómo es posible que confiemos en extraños y no en nuestra propia familia, o qué sería lo correcto, si romper las reglas o cumplirlas. Este capítulo, el de las normas, suscitó interés entre los jóvenes, intentando diseccionar hasta donde hay que llegar en el cumplimiento de las mismas. Hubo un número considerable de alumnos que debatieron con argumentos. «Los niños y jóvenes preguntan mucho, pero a veces les cerramos la boca», explica Esther Forte dando a entender que la libertad es, siempre, una buena aliada de la educación.