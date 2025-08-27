Fijan para el 23 de septiembre el juicio por maltrato contra el cuidador de la Cruz Blanca en Cáceres La vista previa se había señalado en un principio para el pasado 3 de julio, pero fue aplazada debido a la huelga de jueces y fiscales

Redacción CÁCERES. Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:46

El juicio contra el cuidador del centro residencial y casa familiar que los Hermanos de la Cruz Blanca tienen en la parte antigua de ... Cáceres, al que la Fiscalía acusa de maltratar a un interno, se ha fijado finalmente para el próximo 23 de septiembre en la Audiencia Provincial. La vista previa se había señalado en un principio para el pasado 3 de julio, pero fue aplazada debido a la huelga de jueces y fiscales.

La única acusación la ejerce la Fiscalía de Cáceres, que ha pedido tres años de cárcel para el cuidador. Le acusa, en concreto, de maltrato y vejaciones a un usuario con retraso mental severo y solicita además el pago de una indemnización de 10.200 euros a la víctima y una multa de 4.380 euros. Según el escrito de acusación, al menos en 2023 este trabajador maltrató y menospreció al usuario «mediante actos humillantes y atentatorios a su persona, faltándole al respeto y menoscabando su autoestima», hasta el punto de que el usuario ya no quería seguir en la residencia, donde hasta entonces «vivía felizmente».

