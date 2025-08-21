Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen

El juicio contra el opositor para el que la Fiscalía Provincial de Cáceres pide cuatro años de cárcel por hacer trampas en un examen ... ha sido fijado finalmente para el próximo 16 de septiembre, tras no celebrarse cuando estaba previsto el pasado mes de abril.

Según la acusación de la Fiscalía, el opositor recibió antes del examen las preguntas para optar a una plaza en propiedad de oficial de imprenta convocadas por la Diputación Provincial, y el día de la prueba acertó una por una todas las respuestas. El resultado fue de 10 sobre 10 en el proceso selectivo. Esta persona se enfrenta a la pena de prisión de cuatro años que le pide la Fiscalía por el delito de violación de secretos, en concreto de aprovechar para sí el secreto obtenido de «un funcionario público o autoridad» que no está identificado dentro de la causa judicial, y que no tiene por qué pertenecer a la propia Diputación.

Grave perjuicio

El acusado se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 16 de septiembre para hacer frente a esta petición de pena. Tal y como detalla el escrito de la Fiscalía, fue a consecuencia del conocimiento de las preguntas que pudo plasmar unas respuestas que eran correctas en su totalidad, lo que le habría ayudado a lograr la plaza en liza en esta convocatoria pública. Aprovechó, pues, «la información privilegiada» en su beneficio para conseguir la máxima puntuación.

A consecuencia de esta revelación de información, «se ocasionó un grave perjuicio para la causa pública» debido a que quedó «seriamente afectada la transparencia y la justicia del proceso selectivo, disminuyendo la confianza de los ciudadanos en dichas oposiciones», añade la Fiscalía.

Un vez que se conoció este hecho por parte del propio tribunal, se produjo la renuncia de todos sus miembros y quedó suspendido el concurso-oposición que había sido publicado en el BOP el 23 de mayo de 2023. Los miembros del tribunal del concurso, seis en total, deben comparecer como testigos en la Audiencia Provincial de Cáceres para dar testimonio de lo sucedido durante ese examen.

Además de los cuatro años de prisión, este delito, recogido en el artículo 418 del Código Penal, incluye también la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante diez años.