La fiebre de Malta está casi erradicada en Cáceres, pero suben las venéreas

Hace solo 15 años, la fiebre de Malta (brucelosis) era un grave problema en la provincia de Cáceres, en gran parte por el consumo de quesos sin control sanitario. A principios del siglo XXI la incidencia de la fiebre de malta superaba en Extremadura las tasas nacionales, con valores de 83 por 100.000 habitantes frente a los 2,2 del total de España. En el año 2002 en la provincia hubo 56 casos de fiebre de Malta. El año pasado, el 2018, solo hubo un caso.

«Enfermedades como la brucelosis o la triquinosis -afirma Julián Mauro Ramos, subdirector de Epidemiología del SES-, muestran tendencias a la disminución de su incidencia, debido a los controles de la cadena de alimentación: saneamiento animal, control de la seguridad alimentaria. También han disminuido las trasmitidas por el agua, como la hepatitis A o las fiebres tifoideas, por el control de las aguas de consumo humano».

Julián Mauro asegura que las enfermedades para las que hay vacuna y estas están incluidas en el Calendario Oficial de Vacunaciones de Extremadura presentan una tendencia a la disminución de casos, «con algún altibajo en algún año como consecuencia de algún brote aislado que suele ocurrir cuando en una población hay acúmulo de susceptibles. Incluso alguna de ellas como poliomielitis, sarampión, rubeola... pueden considerarse eliminadas o en fase de eliminación, y otra muchas, como tétanos, difteria, están bajo control».

El subdirector de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública recalca que el éxito ante muchas enfermedades de declaración obligatoria, es debido a las excelentes coberturas vacunales obtenidas en Extremadura históricamente, que superan el 95 % e incluso se acercan al 100 %. «Estos porcentajes de vacunación hace que haya un gran cantidad de personas inmunes y por ello se 'corta' la cadena de transmisión de las enfermedades, creando la llamanda 'inmunidad colectiva', que protege de la infección incluso a los no vacunados».

Señala que es muy improbable que personas llegadas de otros países puedan suponer un problema de salud pública en Extremadura, «porque a la bacteria o virus le sería muy difícil encontrar a quien infectar al estar practicamente toda o casi toda la pobación protegida».

Sobre el peligro de los anti-vacunas, Julián Mauro afirma que, «afortunadamente en Extremadura, y hasta el momento, no se ha notado la posible existencia de grupos 'anti-vacunas' que pudieran hacer bajar las coberturas vacunales». Dice que sí hay un pequeño porcentaje de personas («de niños, si hablamos del calendario infantil»), que no se vacunan por diferentes motivos, casi siempre por algún tipo de incompatibilidad o contraindicación con la vacuna, «pero en general no por motivos de creencias anti-vacunas».

En donde sí señala que hay que estar alerta es en el aumento de las enfermedades de transmisión por contacto sexual, «especialmente sífilis y gonococia, probablemente debido a la bajada del uso de preservativos en las relaciones sexuales, por pérdida de miedo a estas enfermedades y a los embarazos no deseados».

El caso de la sífilis es preocupante: El año pasado se registraron 37 casos en la provincia de Cáceres, cuando veinte años atrás solo se contabilizaron tres casos.

Julián Mauro, subdirector de epidemiología del SES.

Analizando los datos por las cuatro áreas de salud de la provincia, llama la atención que de los 37 casos del año pasado, la gran mayoría se localizaron en el área de Cáceres: fueron 32, mientras que en el área de Plasencia hubo cuatro, uno en la zona de Coria y ningún caso en la zona de Navalmoral. El año anterior, en 2017, hubo 31 casos de sífilis y también la mayoría se localizaron en el área de salud de Cáceres, fueron 26.

En la enfermedad de transmisión sexual conocida como infección gonocócica o gonorrea, se ha pasado de 3 casos en la provincia en el año 2002 a contabilizar 24 el año pasado, de los que también la mayoría estaban en el área de Cáceres (15 casos). Otra enfermedad de transmisión sexual, la Chlamydia Trachomatis (clamidia), ha pasado de 3 casos en el año 2015 a 22 en el 2018.

Han bajado los casos de parotiditis (paperas), de 181 en 2017 a 56 en 2018. La tuberculosis ha pasado de 18 a 30 casos, de un año a otro; la hepatitis C de 7 casos en 2017 a 6 en el 2018; y la tos ferina ha bajado de 9 a 4 casos.