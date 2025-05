Alberto Amarilla: «La ficción contará lo que hemos vivido en la pandemia»

El actor Alberto Amarilla (Cáceres, 1980) vuelve a casa. La obra de teatro 'Frankenstein' abrió ayer brecha en la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), ... un feria donde las compañías exhiben sus trabajos ante programadores. Él encarna a Víctor Frankenstein, el creador de la criatura protagonista de la obra de teatro creada a partir de la novela de Mary Shelley y que pone en pie la compañía El Desván. La dirige Alberto Conejero y completan su elenco Gonzalo Validiez, Noelia Marló, Ángela Carrero y Francisco Blanco.

Para Amarilla la obra, con una puesta en escena y una dramaturgia muy fiel al texto original, es de total vigencia. El «padre» del monstruo «tiene que elegir entre lo malo y lo peor, él siente que no puede contar lo que ha sucedido, que tiene que acabar con la criatura él solo, a mí de alguna forma me recuerda a esa hipótesis de que hay unos científicos que están experimentando en China con un virus y de pronto ese virus se escapa y se plantean si contarlo o solucionarlo ellos mismos, es una obra que habla sobre los límites de la ciencia», acota este actor de largo recorrido cuyo rostro se hizo popular en 2004 por su papel en 'Mar adentro' y que, desde entonces, no ha dejado nunca de trabajar cultivando todos los géneros y formatos.

Esta obra es la primera en la que este actor vuelve a enfrentarse al público con aforos del 100% y una atmósfera que se parece bastante a la de esa otra vida en la que no había pandemia de coronavirus. El suyo ha sido uno de los sectores más afectados por las restricciones y que tuvo una menor capacidad de adaptación a las circunstancias, más allá de todo lo que ofrecieron actores y creadores a través de las redes sociales para que las personas ocuparan su tiempo durante aquellos días de encierro de la primavera de 2020. El confinamiento a él le pilló grabando en el País Vasco la serie 'El internado' y tuvo que regresar a Madrid, en donde aprovechó para «estudiar y leer». «Hasta que no terminó el confinamiento no pudimos volver al rodaje», explica Amarilla, que en este tiempo se ha incorporado al elenco de la serie 'La casa de papel' y al de 'Amar es para siempre'.

Cree que llegará el momento en el que el mundo de la creación tendrá que ocuparse de abordar lo que ha supuesto la pandemia como vivencia colectiva. «La ficción tendrá que hacerse cargo de esto, es un tema polémico porque hay muchas sensibilidades sobre como abordar el confinamiento, las vacunas, hay muchos puntos de vista», asegura. Está convencido de que esta época, estos momentos marcados por la mascarilla y las distancias, quedarán reflejados. «Aunque no se aborde la pandemia en sí, sino una historia de amor o policiaca, el contexto tiene que aparecer».

Personaje

Más allá de sus trabajos «oficiales» a Alberto Amarilla le paran por la calle para preguntarle por Anselmo, un personaje creado durante Filomena, el temporal que aisló Madrid en enero. «Estábamos rodando 'La casa de papel' en Madrid, salimos con el coche y nos quedamos atrapados, empecé a grabarme en mitad de la nieve de cachondeo, al día siguiente en mi bloque había muchas señoras mayores que se resbalaban, compré un recogedor metálico y me inventé un personaje que empezaba a recoger nieve, el salvador del vecindario, todo lo que grabo es real, lo puse en Instagram, la idea era poner una nota de humor y animar a la gente a hacer algo», explica este actor, que justo de terminar la representación en el Gran Teatro acudió a hacerse una test de detección del virus para estar listo de cara al rodaje de la serie. Cosas de este virus.