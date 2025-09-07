HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Detalle del cartel del Plena Moon de Nantes. HOY

El festival local 'Plena Moon' expande sus fronteras a México y Francia

Celebrado en torno a las noches con luna llena, como la de hoy, tiene como objetivo concienciar sobre el medioambiente

REDACCIÓN

cáceres.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El festival multicultural 'Plena Moon', nacido en Cáceres por iniciativa de la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) en torno a las noches de luna llena, viaja hoy domingo a las ciudades de Nantes (Francia) y Oaxaca de Juárez (México), además de celebrarse también en la localidad cacereña de Coria.

Con la implicación de artistas, colectivos y asociaciones locales y la colaboración de ayuntamientos, además de otras empresas e instituciones, 'Plena Moon' celebra una nueva edición en estos tres municipios que se suman a esta iniciativa, que cumple ya una treintena de ediciones en varias localizaciones.

Este festival medioambiental, cultural, artístico y popular, construido alrededor y bajo la inspiración de las noches de luna llena, se ubicará en lugares emblemáticos «donde el apagado de las luces artísticas y excesivas de monumentos y edificios oficiales, da sentido a este esfuerzo colectivo por la concienciación medioambiental», señala la organización.

En Coria se ubicará en los alrededores de su Catedral, en Nantes en el 'Espejo del Agua', y en Oaxaca de Juárez en la explanada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Las organizaciones locales invitan a los 'plenamooners', artistas, vecinos, visitantes de Coria, Nantes y Oaxaca de Juárez y admiradores de la luna llena, a que «compartan su sensibilidad sostenible, su arte y su selenofilia acudiendo puntuales a sus citas y vestidos de blanco y/o negro».

