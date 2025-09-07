El festival local 'Plena Moon' expande sus fronteras a México y Francia Celebrado en torno a las noches con luna llena, como la de hoy, tiene como objetivo concienciar sobre el medioambiente

El festival multicultural 'Plena Moon', nacido en Cáceres por iniciativa de la Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) en torno a las noches de luna llena, viaja hoy domingo a las ciudades de Nantes (Francia) y Oaxaca de Juárez (México), además de celebrarse también en la localidad cacereña de Coria.

Con la implicación de artistas, colectivos y asociaciones locales y la colaboración de ayuntamientos, además de otras empresas e instituciones, 'Plena Moon' celebra una nueva edición en estos tres municipios que se suman a esta iniciativa, que cumple ya una treintena de ediciones en varias localizaciones.

Este festival medioambiental, cultural, artístico y popular, construido alrededor y bajo la inspiración de las noches de luna llena, se ubicará en lugares emblemáticos «donde el apagado de las luces artísticas y excesivas de monumentos y edificios oficiales, da sentido a este esfuerzo colectivo por la concienciación medioambiental», señala la organización.

En Coria se ubicará en los alrededores de su Catedral, en Nantes en el 'Espejo del Agua', y en Oaxaca de Juárez en la explanada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.

Las organizaciones locales invitan a los 'plenamooners', artistas, vecinos, visitantes de Coria, Nantes y Oaxaca de Juárez y admiradores de la luna llena, a que «compartan su sensibilidad sostenible, su arte y su selenofilia acudiendo puntuales a sus citas y vestidos de blanco y/o negro».