El Festival de Flamenco de Cáceres honra este sábado al letrista y pintor Francisco Moreno Galván La cita, que celebra su 51 edición, cuenta con espectáculos de artistas como Daniel Castro, Diego Andújar, María Jesús Bernal o Rubito Hijo

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Pintura, poesía y arte flamenco se mezclan en la cita que tiene lugar este sábado desde las 20.30 horas en el Complejo Cultural San Francisco. Se trata del 51 Festival Flamenco de Cáceres, que ofrece este 22 de noviembre su acto central, al que se suman otras actividades hasta el 12 de diciembre. Tal y como explica José María Chaves Palacios, el director de la Unión Cultural y Centro de Documentación 'Amigos del Flamenco de Extremadura', este año se centran en la figura del pintor, poeta y letrista flamenco Francisco Moreno Galván (1925-1999) al celebrarse los cien años de su nacimiento. «Su vinculación con nuestra peña ha sido continua y permanente desde su creación», detalla Chaves, que este jueves ha presentado esta cita junto a la diputada provincial Sheila Martín. Su figura centra la exposición que se inaugura el próximo 25 de noviembre en la sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres. Es un recorrido por el arte flamenco de Moreno Galván, una pintura en la que se refleja un compromiso estético pero también social; un lenguaje expresivo que lucha contra los estereotipos de entonces, aportando una renovación ética y estética del flamenco vigente en aquellos momentos.

Además de esta aproximación a su figura a través de esta muestra en el acto del sábado estarán presentes sus paisanos de la Puebla de Cazalla (Sevilla) Rubito Pará y María Jesús Bernal, representantes actuales del cante morisco «más genuino y atemporal». Ellos ofrecerán un recorrido sentimental por la obra de Francisco Moreno Galván. Al toque estará Antonio Carrón.

Por parte de Extremadura estará el cantaor Daniel Castro acompañado del toque de José Ángel Castilla. Se trata de «un cantaor de vocación y entrega que se manifiesta en su desmedida pasión por el aprendizaje continuo».. El baile hace acto de presencia con la actuación de Diego Andújar, acompañado por el cante de Manuel Pajares y Edu Hidalgo y el toque de Manolín García.

Este acto del sábado cuenta con la introducción del propio Chaves y la presentación por parte de Teo Sánchez, director del programa de Radio 3 'Duendeando'.

El programa continúa el próximo 27 de noviembre con la celebración del día del flamenco en el Extremadura Hotel. Al cante estará Jorge Peralta, Miriam Retamal y Juan José Díaz Pitini acompañados al toque por Perico de la Paula y José Miguel Iglesias 'Josemi'. Esta cita trata de mostrar «la realidad y el vigor del flamenco cacereño en la actualidad». La tarde este jueves se celebra a las 19 horas el aula de flamenco, que cuenta con Ricardo Fernández del Moral, que hará un recorrido por el flamenco desde el toque y el cante. La cita es en el Espacio UEx, en la Avenida de la Montaña número 14.

El martes 2 de diciembre (de 16.30 a 20.30) y el miércoles 3 de diciembre (de 10 a 13 y de 16.30 a 20.30) se celebra también en el Espacio UEx otro acto dentro de este festival. Se trata 'Aprender a través del flamenco'.

Temas

Cáceres