El Festival de los Castillos llega a cinco fortalezas de la provincia de Cáceres El evento teatral promovido por la Diputación se celebra en Portezuelo, Mirabel, Trevejo, Montánchez y Valencia de Alcántara

CÁCERES. Miércoles, 10 de septiembre 2025

El III Festival de los Castillos, promovido por la Diputación de Cáceres para llevar obras de teatro a fortalezas de la provincia y poder disfrutar de la cultura en enclaves históricos, llega este año a los castillos de Trevejo, Mirabel, Portezuelo y suma los de Montánchez y Valencia de Alcántara.

Estas fortalezas ya están ultimando los detalles para levantar el telón a autores y personajes teatrales de los siglos XVI y XVII, con cinco obras que podrán disfrutar de forma gratuita 120 personas, ya que el aforo es limitado y hay que inscribirse para reservar plaza, o bien a través del ayuntamiento o en la página de la institución provincial.

El certamen se celebrará los fines de semana del 20 de septiembre al 17 de octubre, con representaciones los sábados, excepto la última sesión que será el viernes.

El 20 de septiembre comenzará la programación con la puesta en escena de la obra 'El Lazarillo de Tormes', en el Castillo de Mirabel, a cargo de la compañía Albacity Corporations. Trevejo acogerá el 27 de septiembre la obra 'El Cariño en 2050', una comedia para todos los públicos de la recién creada compañía Menudas Producciones.

El castillo de Portezuelo será el escenario el 4 de octubre de la obra 'Rinconete y Cortadillo', de la compañía De Amarillos Producciones; en Montánchez, el sábado 11 de octubre, se podrá disfrutar del montaje 'Camino del Paraiso', que pondrá en escena la compañía Guirigai Teatro; y el viernes, 17 de octubre, llegará a Valencia de Alcántara, la obra 'Alfonso X, La última Cantiga', a cargo de la compañía María de Melo Producciones.

