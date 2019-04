El ferrocarril y la España vaciada

En las jornadas de participación estatales celebradas recientemente en Cáceres, me llamó la atención conocer, que enviar un contenedor de mercancía por tren a China, equivalente a un camión tráiler, costaría tan sólo dos mil euros. Barato. Sin embargo hemos fomentado un ancho de vía incompatible con la UE que topará de narices en los Pirineos y que impide el sueño chino. En esos mismos días charlé con un productor y exportador de vino de Extremadura, que me comentó cuánto echaba de menos una conexión ferroviaria eficiente, para poder conectar sus productos con los puertos gallegos y con el de Algeciras, y así poder abaratar la exportación y competir en el sector con otros países.

Además, las políticas desastrosas del ferrocarril de las últimas décadas en favor de las grandes urbes y de las grandes constructoras, se han cebado con las líneas transversales tradicionales, como la Ruta de la Plata, abandonándolas o cerrándolas por bajo número de pasajeros y abriendo líneas de Ave con menos pasajeros aún y con un sentido estrictamente radial en dirección a Madrid. Ante tal modernidad, llama la atención que en algunas zonas de Extremadura, permanezcan infraestructuras del siglo XIX.

Es lo que hemos fomentado, un Ave folclórico, caro, innecesario y ruinoso en su mayor parte de trazados donde además no puede alcanzar su punta de velocidad, discurriendo casi a la de un Talgo, que hubiera sido mucho más barato y netamente español, ahora que tanto se lleva sacar banderas. El Ave no lleva mercancías y no contribuye al progreso, y además se detiene en muy pocas estaciones. Ello junto a todo lo anterior, ha contribuido al abandono de la España Vaciada y a que se hayan enriquecido grandes y patriotas constructores, a quienes poco o nada les ha importado su país, algo que pueden pagar varias generaciones.