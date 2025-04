Fernando Trueba: «El festival de Cáceres ha hecho una buena labor por el cine en la ciudad»

Vive sin móvil (aunque no sabe hasta cuándo, reconoce) y reivindica los placeres analógicos como leer libros, ver cine en pantalla grande y escuchar las ... canciones hasta que acaban. El director de cine Fernando Trueba (Madrid, 1955) recoge pasado mañana en Cáceres el premio San Pancracio de Honor por toda su carrera. No es la primera vez que viene a Cáceres ni que asiste al Festival de Cine Español, del que valora el papel de difusión de la producción cinematográfica nacional. Llega en el año en el que se recuerda el 30 aniversario de 'Belle Epoque', la película que ganó un Óscar y que le hizo pronunciar aquella mítica frase en la que equiparaba a Billy Wilder con Dios.

–Un premio San Pancracio no es un Óscar, pero tiene su importancia.

–Me gusta. Las veces que he ido al Festival de Cáceres, que ha sido un par,, siempre ha sido muy bonito y muy amistoso. Cáceres es una ciudad maravillosa. La gente que lleva el festival ama mucho el cine y hacen bastante labor por el cine en la ciudad.

–En Cáceres hay solamente un cine con siete salas y a veces cuesta ver ciertas películas. ¿Le parece que las plataformas palían ese problema?

–Hay gente que vive en lugares que si no fuera por las plataformas no podría ver ninguna película, bienvenidas sean, pero por otro lado a mí me gusta ver el cine en cines. Yo en casa tengo un proyector, pero no es lo mismo. Es muy bonito ir a la sala y ver la película rodeado de gente. Hay una comunión colectiva que es muy bonita, estar todos viendo algo a la vez, es muy bonito cuando ves una comedia y todo el mundo ríe a tu alrededor.

–¿Es 'Belle Epoque' su película favorita o cuál de todas ellas?

–No, no me lo planteo, por unas cosas puede ser una, por otras otra. Yo no me dedico ni a ver mis películas ni a pensar en ellas. Me dedico más a pensar en la próxima, en la que estoy haciendo. Una cosa que siempre me ha hecho muy feliz es que cada vez que se me acerca alguien para decirme que le ha gustado mucho una película nunca sé qué película me va a decir. Unos me dicen 'Chico y Rita', otros 'La niña de tus ojos', 'Ópera prima' o 'Calle 54'.

–Eso quiere decir, probablemente, que ha hecho cosas muy diferentes.

–Sí, no lo sé. Una vez oí a un director quejarse de que siempre le felicitaban por la misma, pero yo no puedo decir eso, porque ni siquiera me felicitan más por 'Belle Epoque' que por otras.

–¿Cómo ve el cine español desde que ganó el Óscar hasta ahora?

–En este momento el cine español está en un momento muy interesante, muy de renovación, hay una generación joven, montones de directoras nuevas y todo el cambio tecnológico, de formas de ver el cine...es un buen momento, veremos en qué acaba. Lo que me da pena es que hay mucha gente, sobre todo entre los jóvenes que no van al cine nunca y ven las series a doble velocidad. La enfermedad de los chavales es el déficit de atención, que no son capaces de concentrarse en nada, hay que hacer siete cosas a la vez. Todas las cosas buenas requieren su tiempo, la mayoría de las cosas buenas se hacen con lentitud.

–Usted pasa del móvil.

–Me resisto, aunque me da que tarde o temprano tendré que tener.

–Si ha aguantado 25 años sin él...

–Pero quizás según te vas haciendo mayor es prudente tener uno y yo lo que estoy haciendo es una imprudencia, no lo sé, hasta aquí he aguantado, mi mujer y mi hijo lo tienen, pero yo como soy muy egoísta de mi tiempo me gusta no tenerlo.

Compromiso

–Una de las veces que vino al Festival de Cine Español de Cáceres fue en 2003 y acudió a una manifestación del 'No a la guerra'. Han pasado 20 años, pero las guerras siguen.

–Las guerras siempre han estado ahí, todo el rato, sin parar, lo que sucede es que a veces nos resultan más cercanas o nos afectan más.

–En la pasada gala de los Goya muchos discursos de actores y cineastas iban dirigidos a la defensa de la sanidad pública. ¿Se sienten cerca de las demandas sociales?

–Somos igual que el resto de la gente, lo que pasa es que las personas que tienen acceso a los micrófonos o que son más oídas en público tienen una cierta responsabilidad y pueden denunciar cuestiones que preocupan a todos, a más gente.

–En entrevistas de promoción a los actores se les termina preguntándoles por todo: política, actualidad...

–Siempre nos preguntan de todo. Hace poco estaba hablando con una amiga actriz y me lo decía, que hay cosas sobre las que no se sentía preparada para hablar. No se sentía autorizada, pero ¿quién está autorizado, el presidente del gobierno?

–¿Cómo va a agradecer el premio? ¿Ya lo tiene pensado?

–Pues daré las gracias. Yo esas cosas no las pienso ni las escribo, uno tiene que ser un poquito espontáneo y en el momento.