Fernando Savater en Cáceres: «Los vicios me han ayudado a vivir»

El filósofo y escritor Fernando Savater ha logrado este sábado llenar la carpa de presentaciones de la Feria del Libro de Cáceres. Las 80 sillas se ocuparon pronto y una parte del auditorio siguió el acto de pie. Aterrizó en el Paseo de Cánovas después ... de realizar una «tournée importante» para llegar a tiempo a su cita con los lectores, según detalló Felipe Fernández, delegado provincial de Educación y encargado de presentar al autor. Savater ha viajado desde Cantabria a Madrid y de Madrid a Cáceres.

La presentación de 'Carne gobernada' arrancó con apenas cuatro minutos de retraso sobre la hora fijada en el programa, las 18.30. Aquellos que esperaban referencias directas a la carta de Pedro Sánchez en la que comunicaba que se tomaba de plazo hasta el lunes, día 29, para reflexionar sobre su continuidad como presidente del Gobierno se quedaron con las ganas.

El único guiño no lo hizo Savater, sino Fernández. «No necesitó cinco días, que es lo que se lleva ahora. Necesitó solo unos segundos para meditar», comentó al relatar una anécdota que se atribuye a John Banville, según la cual el escritor se sentó en un avión al lado de un pasajero que llevaba una novela suya. «Cuando el lector la terminó, la cerró y se recostó un poquito para atrás. Y estuvo meditando sobre ella», ilustró.

Savater solo habló de Pedro Sánchez al ser preguntado de su salida de 'El País', diario con el que ha colaborado durante 47 años y al que, precisamente, lanza un dardo en 'Carne gobernada' que precipitó su despido. «Ahora, con la falta de dinero y la crisis económica que ha tenido, se ha convertido en un medio a favor indecentemente del Gobierno. No tolera ninguna crítica a este sistema sanchista que vivimos. Al contrario, lo elogia y lo positiviza de una manera exagerada», apuntó.

Definió 'Carne gobernada' como un «libro de vejez», en el que reflexiona sobre los años y el tiempo. Y adelantó: «Creo que es el último libro que escribo por razones cronológicas». Contó que toma el título de un plato de la cocina asturiana cuyo sabor y nombre siempre le gustaron cada vez que frecuentaba un restaurante de la calle Echegaray de Madrid.

Los maestros

Más que filósofo, aseguró sentirse un profesor de Filosofía. «El mundo está lleno de genios, pero hacen falta maestros», subrayó. Hizo una defensa de la imaginación, de la capacidad de dudar – «me siento más lleno de preguntas que de respuestas»– y habló de los seres queridos que ha dejado por el camino, como su colega y amigo Javier Marías o Sara, el amor de su vida.

También hubo tiempo para hablar de los vicios. «Creo que los vicios me han ayudado a vivir. No han destruido mi vida, sino que me han ayudado a vivir. No digo que a los demás les pase lo mismo, pero a mí sí. He vivido mejor gracias a que he bebido mejor, a que he fumado... Y no estoy dispuesto a dar gusto a los que creen que eso debe ser extirpado de la faz de la Tierra. Creo que el vicio más dañino es el vicio a prohibir las cosas a los otros, a imponer a los otros las restricciones que uno tiene para sí mismo».

Por último, sobre la política dijo: «Sigo pensando que la democracia es el mejor sistema político, una vez que se han superado los otros. Está lleno de vicios y de defectos, pero las otras cosas son peores», concluyó.