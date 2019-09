Fermín Solís para niños y un otoño muy musical

El estreno de la película 'Buñuel en el Laberinto de las tortugas', elaborada en los estudios The Glow de Almendralejo, ha sido una alegría para toda la región. En Cáceres, donde vive Fermín Solís, el autor de la novela gráfica que la da nombre, la trayectoria de esta película, que llegó a ser preseleccionada para competir en los Óscar, se ha vivido como una alegría colectiva. Cuatro semanas duró en la cartelera del cine de la ciudad. Pero, pese a todas las satisfacciones que le ha dado, Fermín Solís es mucho más que Buñuel, y sigue trabajando en otros proyectos. Ayer presentó en la librería Psicopompo sus dos últimas obras, el volumen 1 y 2 de 'Las colosales aventuras de Harry&Cerdon', de la colección Montena de Penguin Ramdon House. El dibujante vuelve de nuevo al género infantil, en esta ocasión dedicándole más espacio a la escritura que a la ilustración con una trama que «mezcla mitología con historias actuales en una isla ficticia», como explica él mismo.

El equipo de 'Cuando manda el corazón' al completo. / Armando Méndez

Otra incansable de la cultura cacereña, Raquel Palma, llega hoy sábado al Gran Teatro con su espectáculo 'Cuando manda el corazón', un viaje sonoro que recorre la lucha femenina y la diversidad sexual desde la II República hasta la llegada de la democracia en nuestro país con la Constitución de 1978. El pasado miércoles presentó este espectáculo escrito por Concha Rodríguez y que cuenta con la dirección artística de José Antonio Reynaud. Raquel Palma se encarga, como cantante y contadora de historias, de hilar este espectáculo que cuenta con el acompañamiento musical en directo de David Lerman (guitarra eléctrica), Juan A. Loro (piano y teclados), Álvaro Fernández (bajo) y Abraham Gutiérrez (teclados y guitarra eléctrica) y Vicky González (batería). La cita es a las 20,30.

La primavera cacereña tiene fama de no dar tregua en lo cultural, pero el otoño tampoco se queda atrás en cuanto a opciones para culturizarse o, al menos divertirse. Durante todo el fin de semana se celebra el décimo aniversario del festival Europa Sur, que mezcla la pasión por las Vespas y las Lambrettas con la música pop. Hoy sábado se celebra su segunda jornada con una ruta, una cena de gala en el hotel Alfonso IX y, en la Plaza de Santa María desde las 20,30 horas los conciertos de The Walks, The Bar-Kings, The Twist Connection y The Manchesters.

El festival Veranillo se celebró ayer en el Hípico. :: / Jorge Rey

No es el único festival que se ha celebrado en Cáceres este fin de semana. El recinto hípico acogió ayer Veranillo, una cita con nombre bien escogido (mañana 29 es San Miguel, que suele corresponderse con un pequeño periodo de buen tiempo) que reunió a siete grupos, con Reincidentes como cabeza de cartel. También estuvieron en Cáceres The Locos, Canallas, Capitan Cobarde, Def con Dos, Narco y Sons of Aguirre & Scila. Los hosteleros del centro (de las calles de los Obispos, San Pedro de Alcántara y Santa Joaquina de Vedruna) han querido también sacar partido al que quizás sea el último fin de semana con tiempo veraniego y han organizado una mini feria de San Miguel en recuerdo de esa otra, la que se vivía con intensidad en un Cáceres del pasado.

Voluntarias de la asociación San Vicente de Paul. / HOY

Pero la vida no es solo holganza y cañeo. Bien lo saben las voluntarias de la Asociación Internacional de la Caridad de San Vicente de Paul, que el pasado miércoles salieron con sus huchas a la calle para recaudar dinero que será destinado a obras sociales, como el economato de la calle Málaga y talleres para los usuarios de esta asociación.

Visita del fiscal coordinador de Tráfico, Bartolomé Vargas. / Lorenzo Cordero

El Tribunal Superior de Justicia tuvo el pasado lunes una visita destacada, la de Bartolomé Vargas Cabrero, fiscal coordinador de Tráfico y Seguridad Vial, que tuvo reuniones con fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Periodistas cacereños asistieron a un curso sobre Defensa. / HOY

El periodismo es a veces una guerra. Un grupo de informadores de la Asociación de Periodistas de Cáceres participó el pasado miércoles en un curso organizado por la Subdelegación de Gobierno que les acercó a la vida y el trabajo diario de una unidad militar. Asistieron a la conferencia de José Luis Chaves Bermejo, responsable del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra y a la charla-debate a cargo de Emilio Andreu, presidente de la asociación de periodistas de Defensa. Una completa jornada en la que incluso se vistieron de verde militar. ¡Mande firmes!