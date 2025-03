Fermín Solís: «Cuando llevas 50 años en la misma ciudad, te entran ganas de sitios nuevos»

'Elia'. Este nombre de mujer corto, rotundo y sencillo es el título de la nueva novela gráfica de Fermín Solís. El historietista cacereño de ... curriculum inabarcable y dueño un Goya por el guion de la película 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' acaba de publicar un historión de 299 páginas que le permiten regresar a una historia para adultos, con esos elementos de vida cotidiana y reflexión sobre el mundo que le son tan familiares. «Tenía ganas de volver al cómic para adultos, porque llevaba alrededor de 10 años haciendo cómic infantil, escribiendo historias para niños», explica.

La reedición por Reservoir Books de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' supuso el compromiso de publicación de otras dos obras. Una de ellas fue 'Medea a la deriva', que llevaba «diez años en el cajón». La tercera es 'Elia', un libro empezado «desde cero» y que supone el regreso de Solís a sus orígenes. «Historias cotidianas de gente sencilla, de gente anónima y que no sean grandes héroes mitológicos ni directores de cine, sino personas normales y corrientes», define. Se acaricia en sus páginas el gusto por los cineastas Rohmmer y Truffaut, con una mujer sobre la que todo gira. «A mí siempre me gustaron los personajes femeninos». Recuerda el historietista a Olga, de 'Un pie tras otro' o a Isa de 'No te quiero pero te amo un poco', además de las protagonistas de otras de sus historias cortas. Reconoce que hay una moda, y que cada vez es más frecuente ver a referentes femeninos. «La mujer ha estado excluída del cine de aventuras como protagonista siempre, yo no lo he hecho por una moda, simplemente siempre me he sentido cómodo escribiendo desde el punto de vista de una mujer y Elia no es nada especial, no es una heroína, es una persona normal que tiene un problema de amor».

Aborda la historia amorosa de Elia con una mujer mayor, pero además, como asunto de fondo, analiza el tránsito vital, los cambios, ya que la protagonista se traslada de Córdoba a Galicia para recuperarse de sus heridas sentimentales. «Como la película de 'Un tipo genial', o 'Doctor en Alaska'», precisa confirmando el homenaje al cine que ejecuta con sus trazos. Cáceres es también una gran protagonista de esta historia. En el primer capítulo Elia, que viene a presentar un libro, queda con la mujer con la que está para poder tener discreción en su relación furtiva. «Sale la librería Todo Libros, van por la estatua de Hernán Cortés, el Psicopompo, el Bulevar, Helga de Alvear y gente medio camuflada pero en ese capítulo no sale ni un solo hombre, y nadie lo echa de menos», bromea.

Solís, que tiene una exitosa carrera en el mundo del cómic, ha podido trabajar sin moverse de aquí. Y nunca, hasta hace un tiempo, se había planteado salir. «Cuando tienes 50 años ya y piensas que ya llevas toda la vida viviendo en la misma ciudad sí que te entran ganas de vivir en sitios nuevos». Le atrae la vida nómada. «Es necesario de vez en cuando cambiar de vida, no quedarse en el mismo sitio».

Homofobia

Aunque la adolescencia es uno de los asuntos en los que más se ha sumergido Fermín Solís en su trayectoria, en este caso la protagonista ya es una adulta con todas las de la ley. La homofobia, el maltrato y el suicidio son asuntos que salen en esta obra. También el yugo de lo políticamente correcto.

El número de páginas es también una novedad en la trayectoria de Solís, que ahora se ha explayado. «No he hecho páginas porque sí, sino lo que me pidiera la historia, y llegué casi a 300 y ahí se quedó, no obstante la novela gráfica se lee muy bien, y agradezco mucho cuando los lectores me dicen que se han detenido en los dibujos, porque a los dibujantes nos cuesta muchísimo esfuerzo dibujar».

Para la presentación de Cáceres se está tomando su tiempo. Lo ha hecho ya en Madrid, Badajoz y Mérida y tiene marcado en el mapa La Coruña, Murcia y Málaga, entre toros sitios. Quiere hacer una presentación original, y se está planteando poder hacer una ruta por los sitios que se mencionan en la obra.

Terminada una obra, ya está en marcha una nueva. Vuelve a la novela, a la escritura sin ilustración después de la publicación de 'Algún día dejaremos de hacer sombra', que publicó en febrero del año pasado.