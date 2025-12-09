La I Feria Monacal de Cáceres cierra con el 90% de los dulces vendidos y 8.000 visitas Se han despachado unas 8.100 de las 9.000 cajas disponibles procedentes de 14 conventos de clausura extremeños

R. H. Cáceres Martes, 9 de diciembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

La I Feria Monacal de dulces conventuales de Cáceres, celebrada entre el 5 y el 8 de diciembre, ha concluido con la venta del 90% de las existencias, que eran un total de 9.000 cajas de dulces procedentes de 14 conventos de Extremadura.

Más de 8.000 personas han pasado esos días por el recinto del Palacio Episcopal en una cita que quiere consolidarse en el calendario prenavideño de la capital cacereña para ayudar al sustento de los conventos de clausura de la región.

Allí se han podido comprar hasta 129 variedades desde yemas, hasta hojaldres, pastas de almendras, chocolates o pasteles de fruta y miel, elaboradas de forma artesanal y siguiendo recetas centenarias de los obradores monacales.

El éxito de ventas ha sido el dato más notable, ya que se ha logrado vender el 90% de todas las existencias de dulces monacales, y seis de los 14 conventos participantes agotaron por completo su producción. «Este resultado refuerza la vital importancia de este tipo de iniciativas para el sostenimiento económico de las comunidades religiosas», asegura el Obispado de Coria-Cáceres en nota de prensa.

Agradecimiento del obispo

El obispo, Jesús Pulido, ha agradecido personalmente la labor de los voluntarios en un encuentro dedicado a ellos este pasado lunes. Monseñor destacó la «entrega generosa de su tiempo», señalando que sin su esfuerzo la feria no habría sido posible.

Además, la próxima semana está previsto que el obispo se reúna también con patrocinadores, empresarios y colaboradores para agradecer el esfuerzo y la implicación en el desarrollo de la I Feria Monacal.

Esta cita ha sido posible gracias a varios apoyos como el programa 'Apadrina a un convento', en el que la colaboración de diversas empresas ha sido clave al proporcionar los ingredientes necesarios para la elaboración de los dulces. Esta medida permitió reducir costes y ampliar la oferta de los conventos.

También ha sido posible gracias a la dedicación de más de 100 voluntarios, procedentes de parroquias de Cáceres, asociaciones benéficas y la Unión de Cofradías, cuya labor ha sido esencial para el éxito de la venta y la correcta atención al público.

El Centro de Formación del Sexpe y varias empresas privadas también se han implicado en esta feria del dulce conventual al aportar apoyo logístico y formativo, que ha contribuido a que la I Feria Monacal de Cáceres se haya convertido en «una experiencia completa, atractiva y familiar» gracias a las elaboraciones en vivo realizadas por cocineros de reconocido prestigio, junto con conferencias, actuaciones musicales y diversos talleres infantiles.

Con todo ello, la I Feria Monacal 2025 cierra sus puertas con muy buenas impresiones por parte de los conventos participantes y la ciudadanía, «sentando una sólida base y el deseo de mejorar y consolidar este encuentro en los próximos años», añade la nota.

En esta primera edición han participado conventos de Plasencia, Coria, Trujillo, Garrovillas, Llerena, Cáceres, Fregenal de la Sierra, Zafra, Montijo y Badajoz. Y el precio de los dulces han oscilado entre los cuatro y los 15 euros por caja.