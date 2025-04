La Feria del Libro de Cáceres recuerda la figura del editor Julián Rodríguez

Laura Alcázar Sábado, 30 de abril 2022, 23:46 Comenta Compartir

La Feria del Libro vivió este sábado otra concurrida jornada literaria en la que fueron protagonistas varios autores de la tierra, entre ellos, el aclamado Javier Cercas. El extremeño, Premio Planeta 2019 con 'Terra Alta', traía la última novela de esta trilogía, 'El castillo de barbazul'.

El autor se sinceró ante sus lectores y reconoció que éste es el mejor de los tres libros, una obra de fácil lectura con un trasfondo complejo que invita a la reflexión. Cercas afirmó que no descarta escribir una cuarta novela de 'Terra de Alta', sin embargo, el autor no se comprometió a publicarla. «Las novelas no se sabe nunca cuando terminan», dijo.

Presentaron al escritor los periodistas María Hurtado y Javier Rodríguez Marcos. Éste asistió junto a su familia al homenaje que se le rindió a su hermano, el editor y galerista Julián Rodríguez, fallecido a los 50 años en 2019.

El profesor de Literatura de la UEx Miguel Ángel Lama, el periodista Liborio Barrera y la coordinadora del Museo Helga de Alvear, María Jesús Ávila alabaron la figura de Rodríguez en su múltiples facetas artísticas y culturales.

Rodríguez fue además uno de los impulsores de la Feria del Libro de Cáceres y en recuerdo a él se proyectó un cartel que diseñó para una de las primeras ediciones. «Julián era abrumador en todas sus actividades, los espacios de diálogo eran la esencia de sus proyectos», fueron algunas de las palabras que le dedicaron.

No hubo tanta afluencia de público como el sábado pasado, cuando se celebraba San Jorge y una multitud de personas se echó a la calle. Las altas temperaturas y el puente de este 1 de mayo frenaron la asistencia de gente. No obstante, los libreros se muestran satisfechos con la cita, que consideran que ha mejorado en calidad.

Por la mañana Santiago Cambero presentó su '50+2', a cargo del consejero de Sanidad, José María Vergeles. Y tras él, el tenor cacereño Alonso Torres daba cuenta de su singular obra poética, 'Porque en el fondo es una bestia', con versos como este:

«Era una selva

un león en mi hogar

fue ella misma»

El colofón de narradores nacionales lo pone en la tarde de este domingo el cantante, actor y humorista Pablo Carbonell con 'El nombre de los tontos está escrito en todas partes' que presentarán Alonso Torres y Jorge Galán. Será a partir de las 19.45 horas.

Por la mañana, además de una mesa de literatura infantil y juvenil y la presentación de la obra de Patricia Casasola 'Solo quería ayudar', Salvador Calvo hablará de sus crónicas sobre Cáceres en 'Héroes y y tumbas en la Plaza Mayor de Cáceres' y Francisco de Borja Gutiérrez presentará su primer poemario, 'Tic Tac, ¡Eureka'!.

Con la presentación de la sátira del polifacético Carbonell, que ofrecerá una charla abierta con el público asistente sobre literatura y vida, la Feria del Libro cierra su 22 edición con buen sabor de boca entre los libreros.

Tras una suspendida y la del año pasado condicionada por las restricciones sanitarias, la cita se clausura con éxito de público y ventas.

