Felisa estrena los contadores inteligentes en Cáceres

Vicenta García reside en el barrio de San Antonio, en pleno casco histórico de Cáceres, desde hace 42 años. Este lunes, de regreso a casa con su carrito de la compra, se encontró con dos operarios de Canal de Isabel II, empresa concesionaria del servicio del agua. «¿Tengo que quitar la maceta?», preguntó la mujer a los técnicos. La maceta, explicó a continuación, está delante de la tapa de su contador de agua, en la fachada de su vivienda, situada frente a la ermita de San Antonio. La respuesta fue negativa. A Vicenta todavía no le había llegado el turno del cambio de contador.

Canal de Isabel II ha iniciado este lunes la instalación de 249 dispositivos inteligentes en el casco viejo cacereño. La principal ventaja es que estos contadores permiten su lectura de forma remota, desde la oficina, sin necesidad de desplazarse hasta el domicilio para comprobar el consumo de los vecinos. La colocación de estos dispositivos llegó durante la primera jornada a diez casas situadas en el barrio judío y en la calle Hernando Pizarro. Esta previsto que hoy, martes, sigan los trabajos por esta zona, además de la Puerta de Mérida y la calle Ancha.

Quienes sí estrenaron ayer contador inteligente fueron Visitación Ávila y Felisa Roncero. «La semana pasada recibí una carta en la que se nos informaba del cambio de contador. Me parece buena idea, aunque nosotros nunca hemos tenido problemas con la lectura porque el nuestro está en la calle», ilustraba Felisa, que vive en el número 11 del Barrio de San Antonio.

La casa de Visitación está pegada a la ermita. En su caso, el contador de agua sí está dentro de su vivienda. «Muchas veces tenía que dar la lectura por teléfono porque venían a ver el contador y la puerta estaba cerrada», apuntaba la vecina.

Esta situación pasará a ser historia en la Ciudad Monumental. Los nuevos contadores son electrónicos y están dotados de conexión GPRS, un sistema que permite el envío de paquetes de datos a través de la red de telefonía por satélite. Están alimentados por baterías cuya duración estimada oscila entre los cinco y los ocho años.

La instalación de estos contadores se anunció el pasado 8 de noviembre en el Ayuntamiento. El proyecto tiene un presupuesto de 77.567 euros y forma parte del paquete de mejoras tecnológicas presentadas por la empresa en su oferta. La colocación es totalmente gratuita para los residentes.

La Ciudad Monumental ha sido la zona seleccionada por Canal de Isabel II para implantar este sistema, que ya funciona en ciudades como Ceuta, Mataró y Alcázar de San Juan. En la parte antigua muchos contadores se encuentran en el interior de las viviendas, ya que la normativa municipal impide a las obras nuevas colocar los dispositivos en el exterior al tratarse de un recinto protegido. «Leer contadores en la zona monumental es un calvario. Hay vecinos que no están en casa. Y los contadores a veces están en sitios de lo más pintoresco», detalló José Luis Castaño, delegado de Canal de Isabel II en Cáceres, durante la presentación del proyecto.

La empresa envió durante la semana pasada cartas a los residentes en las que les informaba del inicio de la sustitución de los contadores. En total, esta campaña llegará a 31 calles y plazas del recinto histórico en un plazo de tres meses. Los operarios de Canal visitarán una decena de viviendas por día. En el caso de que el contador esté dentro del edificio, los técnicos llamarán a la puerta del residente. Si no abre nadie, tratarán de localizarlo por teléfono. «Si no tenemos que pagar, me da igual que cambien el contador. El mío es nuevo», decía Vicenta.

Críticas vecinales

Desde la asociación de vecinos Ciudad Monumental se muestran críticos con esta intervención. «Están poniendo la más alta tecnología en una zona con tuberías de plomo del siglo pasado», se queja el colectivo en un comunicado. «Es un problema que está aún sin solucionar, del que no quiere hacerse cargo Canal de Isabel II, ni asumir su responsabilidad el Ayuntamiento», insisten sobre la presencia del metal.

«No es verdad que sea totalmente gratuito –prosiguen sobre los contadores inteligentes–. Es gratis la instalación, pero van a cambiar contadores propiedad de los usuarios por unos que estarán en régimen de alquiler y que supondrá un aumento en la factura», alertan desde la asociación. El precio por el alquiler de un contador es de 37 céntimos cada dos meses, precisa la empresa.