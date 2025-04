Felipe Vivas, el diseñador cacereño que vistió a Cristina Pedroche en las campanadas

C. Mateos Cáceres Miércoles, 1 de enero 2025, 15:09 Comenta Compartir

Felipe Vivas (Cáceres, 1968) fundó hace cerca de 20 años junto a su socio Manuel Carrión la firma Vivascarrión Artmilliners, una empresa sevillana convertida en una referencia en el diseño de sombrerería de alta costura que ha trabajado para Madonna, Jean Paul Gaultier y las principales firmas de moda de España. Por eso no fue una sorpresa que Atresmedia contase con ellos para diseñar el vestido más esperado del año: el que ha lucido esta Nochevieja en las campadas de la Puerta del Sol de Madrid la popular presentadora Cristina Pedroche, y que ha causado sensación por incluir piezas que contienen su propia leche materna.

Felipe Vivas es un «cacereño de toda la vida», como él mismo se define en una conversación telefónica con HOY este miércoles, que vivió desde niño en la calle Profesor Hernández Pacheco y estudió en el colegio Paideuterion «desde parvulitos hasta COU». Tras un breve paso por la Facultad de Derecho de Cáceres, asumió que lo suyo no eran las leyes sino el diseño y se marchó a estudiar Bellas Artes a Sevilla, ciudad en la que reside desde entonces, si bien su contacto con Cáceres es permanente y hasta ha realizado algunas exposiciones en la ciudad.

La manera que encontró de fusionar el arte y la moda, sus dos pasiones, fue dedicarse a la sombrerería de alto nivel, y así nació primero la firma Tolentino y después la actual Vivascarrión, con la que triunfan no solo en España sino en todo el mundo, y con la que han parecido hasta en listas de Nueva York con los mejores sombreros de año.

Ampliar Felipe Vivas trabajando en el vestido. VIVASCARRION

Están por lo tanto habituados al mundo de la pasarela y de la moda, pero quizás no tanto a encargos tan mediáticos como del hacer un diseño del que de se habla tanto como el de las campanada de Cristina Pedroche al lado de Alberto Chicote. ¿Cómo surgió? «Nos llamó Josie, que ya le conocíamos de antes y es la persona que le lleva a Cristina la dirección artística», explica el diseñador cacereño. «Le dijimos a él y a Atresmedia que si íbamos a hacer algo tan mediático no era solo para hacer el sombrero, sino todo el el vestido entero, los zapatos y la capa, que está inspirada en los guardainfantes del siglo XVIII».

Lo de incorporar piezas con leche materna no fue cosa suya, sino de Cristina Pedroche y Josie, que lo tenían pensado como un mensaje de defensa de la infancia. «Cristina es una madre coraje y también estaba involucrado Unicef, así que es un mensaje que tiene mucho sentido», apunta Felipe Vivas, quien defiende que hay una fina línea que se ha conseguido no traspasar para no caer en la frivolidad. «Es algo que me enseñó mi gran amigo Julián Rodríguez -promotor cultural cacereño fallecido en 2019-, que en el arte conceptual todo es válido siempre que tenga una base sólida y un argumento».

Ampliar Felipe Vivas con su socio Manuel Carrión arreglan la capa que vistió Cristina Pedroche. VIVASCARRION

El impacto social de este encargo no es algo que quite el sueño a Felipe Vivas, acostumbrado a moverse en las altas esferas de la moda y que tiene entre las «musas» que siempre les acompañan a Naty Abascal y Rossy de Palma, aunque sí reconoce que la jornada del martes fue tensa, especialmente las horas previas en las que estuvieron en la Puerta del Sol vistiendo a Cristina Pedroche y dando los últimos retoques al vestido para que luciera perfecto. «Yo no soy muy de redes sociales, pero lo que es el teléfono llevo todo el día sin parar, y al fin y al cabo la comunicación es importante», apunta.

El vestido

Unicef, que es la entidad colaboradora, señala en una nota de prensa que este vestido, ideado por Josie y diseñado y ejecutado por Vivascarrión, «combina innovación y tradición con un profundo significado». Ha sido creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada, que son «un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor».

El diseño está compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, realizado en su totalidad con técnicas de alta sombrerería, creando hormas ad hoc que dan forma a las diferentes piezas. Una vez creada la estructura, Vivascarrion tuvo que enrejar, ensedar y ahormar las piezas en el molde con croché de algodón para salpicar las gotas de leche materna acristalada. «Un laborioso proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo que dan como resultado una vestido joya de más de 42 kilos», señala Unicef, que destaca que «el vestido es una auténtica obra de arte donde las gotas de leche materna, que Pedroche conservó durante su primera maternidad, han sido transformadas en elementos decorativos que adornan toda la estructura, desde la cintura, donde se mezclan con pan de plata formando formas de cuarzo, hasta el casquete bordado con plumas de papel»

El resultado es un mecano-chandelier del que emergen más de 40 pezones manando leche materna cristalizada, y que Josie define como «una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida; como lo fueron Deméter, Isis, Parvati, Lat, Kubaba, Coatlicue, Cibeles, Houtu, o Hepat». El director creativo añade: «Este vestido me produce mucha felicidad porque, una vez más, me ha permitido poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del Made in Spain como Vivascarrion, y Morir de Amor, ojalá este vestido nos nutra de su piadosa leche y nos haga mejores seres humanos en este año que empezamos ayudando a visibilizar la situación de desprotección de tantos niños y niñas».