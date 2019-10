Feligreses en pie de guerra

No hace mucho saltó a la prensa la polémica de los vecinos de Bohonal de Ibor con su párroco. Casi toda la población indignada firmó para pedir al Arzobispado de Toledo la expulsión del cura del pequeño municipio. No hemos vuelto a saber nada del caso. ¿Sus superiores lo trasladarán de es esta parroquia a la de cualquier otro pueblo? como ya hicieron en pueblos pacenses como Garlitos o Peraleda de San Román cuando ocurrió lo mismo con este sacerdote. Por ahora parece que el arzobispo se ha limitado a pedir perdón por la actitud del párroco, pero no ha trascendido que le hayan cesado de su misión pastoral. Ya veremos si el clamor popular cae en saco roto. Es una pena que le permitan desempeñar su labor en el pueblo cacereño con la controvertida praxis y actitud dictatorial que denuncian todos los feligreses que el sacerdote ha tenido. Parece que en este tipo de trabajo no existe el despido a pesar de la reincidencia.

Que la presencia de la iglesia en España se debilita y que muchos católicos no se sienten cómodos con ella es una realidad cada vez mayor. La desconexión entre la iglesia y la sociedad es tal que las parroquias cada vez están más vacías de niños y jóvenes, con alguna excepción como la iglesia cacereña Virgen de Guadalupe que lleva muchos años dirigida por un sacerdote que ha sabido adaptarse a sus coetáneos.

A medida que nuestros mayores vayan falleciendo, se corre el riesgo de que las iglesias y ermitas dejen de ser lugares de culto para convertirse en locales de ocio o en un reclamo para el turista. Son muchos los católicos que no aceptan del todo las proclamas de la Iglesia actual, y piden un debate profundo de temas candentes como el matrimonio gay, el divorcio, el uso de preservativo o la eutanasia, aunque lamentablemente creo que para la jerarquía eclesiástica sería acomodarse a las modas del momento.

La esencia del cristianismo católico no debería cambiar, pero es cierto que los Evangelios se escribieron en una época completamente distinta a la actual, y aunque la doctrina sea la misma, no lo son las necesidades y los desafíos de hoy en día. De ahí el desarraigo social de la iglesia actual.