La Federación Distrito Norte premia al Sepei, Valoriza y al Grupo Espiga

M. J. T. CÁCERES. Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Federación Distrito Norte de Cáceres ha reconocido la labor de los bomberos del Sepei, Valoriza (empresa concesionaria del servicio de limpieza en la capital cacereña) y el Grupo Espiga. El colectivo, que agrupa a un nutrido grupo de asociaciones de diferente naturaleza, entregó estos premios el pasado sábado, día 18, en el transcurso de la II jornada de convivencia federativa, celebrada en el centro cívico de Mejostilla.

La Federación Distrito Norte, que preside Joaquín Valhondo, ha premiado a los bomberos «por su rápida intervención y excelente labor en situaciones de emergencia». Justifica el galardón a Valoriza «por su cercanía con las asociaciones locales y su apoyo constante para fortalecer la red social del Distrito Norte».

Y, por último, la federación ha querido reconocer al Grupo Espiga «por su capacidad para hacer realidad eventos que fomentan el desarrollo de los barrios», destaca el colectivo.

La Federación Distrito Norte está integrada en la actualidad por las asociaciones vecinales Montesol, Cáceres el Viejo, Mejostilla, Residencial Gredos y Residencial Universidad. Forman parte además de este colectivo el coro rociero Anex, Divertea, Fans de Extremadura, Amex, los Buitres Leonaos, la asociación del Paseo Alto, el club hípico Monfragüe y Andah, entre otros nombres propios. El acto reunió a un numeroso grupo de vecinos del distrito que no quisieron faltar a la convocatoria.