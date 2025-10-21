HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Federación Distrito Norte premia al Sepei, Valoriza y al Grupo Espiga

M. J. T.

CÁCERES.

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Federación Distrito Norte de Cáceres ha reconocido la labor de los bomberos del Sepei, Valoriza (empresa concesionaria del servicio de limpieza en la capital cacereña) y el Grupo Espiga. El colectivo, que agrupa a un nutrido grupo de asociaciones de diferente naturaleza, entregó estos premios el pasado sábado, día 18, en el transcurso de la II jornada de convivencia federativa, celebrada en el centro cívico de Mejostilla.

La Federación Distrito Norte, que preside Joaquín Valhondo, ha premiado a los bomberos «por su rápida intervención y excelente labor en situaciones de emergencia». Justifica el galardón a Valoriza «por su cercanía con las asociaciones locales y su apoyo constante para fortalecer la red social del Distrito Norte».

Y, por último, la federación ha querido reconocer al Grupo Espiga «por su capacidad para hacer realidad eventos que fomentan el desarrollo de los barrios», destaca el colectivo.

La Federación Distrito Norte está integrada en la actualidad por las asociaciones vecinales Montesol, Cáceres el Viejo, Mejostilla, Residencial Gredos y Residencial Universidad. Forman parte además de este colectivo el coro rociero Anex, Divertea, Fans de Extremadura, Amex, los Buitres Leonaos, la asociación del Paseo Alto, el club hípico Monfragüe y Andah, entre otros nombres propios. El acto reunió a un numeroso grupo de vecinos del distrito que no quisieron faltar a la convocatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 Evoluciona de forma favorable el incendio de la corchera de San Vicente de Alcántara
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Federación Distrito Norte premia al Sepei, Valoriza y al Grupo Espiga