El Fanter Film teme su desaparición por la falta de ayudas públicas

REDACCIÓN CÁCERES. Jueves, 26 de octubre 2023, 07:35 | Actualizado 08:08h. Comenta Compartir

Los organizadores del Festival de Cine Fantástico y de Terror (Fanter Film Festival) de Cáceres, que cumple este año su décimo segunda edición, temen que el certamen pueda desaparecer por la falta de ayudas institucionales, ya que este año «ha sido un milagro» sacar adelante este certamen, que cuenta con un escaso presupuesto de 8.000 euros.

Así lo señaló ayer en la presentación del festival su director, Pablo Carrero, quien se lamentó de que otros certámenes cinematográficos de la región similares cuenten con un presupuesto muy superior al cacereño, que lleva varios años asumiendo pérdidas por parte de los organizadores, la plataforma Abandomoviez.

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, destacó la importancia de que, después de doce años, se mantenga el festival, y ha asegurado que «va a contar con nuestro apoyo en los próximos años, y queremos que se mantenga con una serie de propuestas que empezaremos a trabajar una vez que finalice éste, ampliando las actividades», recoge Euroa Press.

El Fanter Film Festival se celebrará el viernes 27 y el sábado 28 en el Palacio de Congresos, donde se proyectarán siete películas a un precio de un euro la entrada y cinco euros el abono. Además, hay palomitas y agua gratis.

Como ya es habitual, el festival lo encabezará un clásico del género, en esta edición será 'La cosa' de John Carpenter, el viernes a las 17,45 horas. El programa es muy heterogéneo y pensado para todos los públicos, desde cine más de autor como 'The innocents' o 'Speak no evil' (que estrenamos en la ciudad, la única en versión original ya que no se ha estrenado en España), cine más 'gamberro' con 'Terrifier 2' (que ha arrasado en Estados Unidos), y 'Sisu', (gran vencedora del Festival de Sitges 2022).

Y para los más pequeños y jóvenes todo un clásico 'Una pandilla alucinante', que es gratuita. En la sección de concurso de cortometrajes se han recibido 364 de todo el mundo y de ellos se proyectarán seis, antes de las películas.