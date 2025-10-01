El Fanter Film proyectará doce películas en su edición más ambiciosa El evento de cine fantástico y de terror tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres

M. F. Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:02 | Actualizado 19:25h.

Doce películas conforman la programación de este año del Fanter Film Festival, que celebrará su edición más ambiciosa, la número 14, del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres.

El evento de cine fantástico y de terror, organizado por el portal Abandomoviez.net, se estira este año con la proyección de más largometrajes y cuatro días de programación, además de mantener la sección competitiva de cortometrajes.

El festival comienza este año con un evento especial dedicado a 'Alien, el octavo pasajero', película dirigida por Ridley Scott y que se estrenó en 1979.

La cinta, ganadora del Premio Óscar a los mejores efectos visuales y de otros galardones como el BAFTA al mejor diseño de producción y mejor sonido, será la película leitmotiv de este año como homenaje al terror y la ciencia ficción en pantalla grande.

Como es habitual, el precio de las entradas será de un euro por sesión e incluye palomitas y agua. La organización anuncia, además, que el certamen de cortos «promete descubrir nuevas voces del género con una panorámica diversa y atrevida».

