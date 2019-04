El Fanter Film Festival revalida su éxito con cientos de espectadores La fila en el segundo pase de la tarde ocupó una buena parte de la calle San Antón. :: A. MÉNDEZ La cita cinematográfica logra llenar el aforo del Gran Teatro en sus distintos pases, que continúan hoy a las 12.00 17.00 y a 19.30 horas CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 28 abril 2019, 08:04

Por alguna curiosa conjunción de astros (o simple falta de coordinación) parece que la ciudad no podía dar más de sí en cuanto a actividades este fin de semana. Ajeno a otros acontecimientos, el Fanter Film Festival continúa demostrando su tirón, y no solo para los adolescentes. La fila para ver el segundo pase del sábado, la película 'Searching', ocupaba ayer prácticamente toda la calle San Antón. Y allí había gente de todas las edades: jóvenes, millennials y maduros entregados a la causa de pasar un rato de oscuridad, tensión y palomitas en el Gran Teatro.

La cita programó ayer otras tres películas más ('Verano del 84', 'Ghostland' ganadora del festival de Sitges y aún no estrenada en España y 'One cut of dead'). El viernes se proyectaron otras tres cintas, entre ellas la mítica 'La Profecía', que es el título que ha inspirado todo el festival, decorado con cruces y velas y con photocol en el que los espectadores podían retratarse junto a una silueta de Damien, el niño protagonista de la película, y el perro rotweiler que aparece en este trabajo, que se estrenó en el año 1976.

Cortometrajes

Esta cita con el cine fantástico y de terror, que cumple su XI edición, ofrece hoy su tercera jornada con una matineé para niños con la película 'Luis y los alienígenas' a las 12 de la mañana, con entrada gratuita. Por la tarde a las 17 horas podrá verse 'Historias de Fantasmas' y las 19,30 'La Casa de Jack'. El precio de las entradas es de un euro, con derecho a palomitas además del pase.

Antes de los pases se han exhibido los cortometrajes a concurso, seleccionados entre un total de 500. Son el corto extremeño 'Bailaora', de Rubin Stein, el canadiense 'Five course meal', de James Cadden, 'Hay algo en la oscuridad', de Fran Casanova, de España. También con sello nacional son 'La noria', de Carlos Baena, 'La proeza', de Isaac Berrocal, 'Limbo', de Daniel Viqueira, 'Lobisome, de Juan de Dios Garduño y 'Miedos', de Germán Sancho. Steven Dorrington firma 'Off Fleek', de Reino Unido. Los ganadores han sido 'La Noria' y 'Miedos'.

Pablo Carrero es el director de esta cita, que organiza el portal Abandomoviez.net se mostraba ayer muy satisfecho por la marcha de esta nueva edición de la cita, en la que los abonos vuelan y las entradas se convierten en algo muy disputado.