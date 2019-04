El Fanter Film Festival comienza esta tarde con la proyección de 'La profecía' REDACCIÓN Viernes, 26 abril 2019, 08:18

cáceres. La novena edición del Fanter Film Festival, que organiza el portal abandomoviez.net con la colaboración de HOY, arranca esta tarde con la proyección de 'La profecía', uno de los grandes clásicos del cine de terror, dirigido por Richard Donner en 1976 . Será en el Gran Teatro de Cáceres, al igual que todas las demás proyecciones que se llevarán a cabo durante este festival, que trata de consolidarse como una referencia ineludible para los aficionados al género fantástico y de terror. La sesión de hoy continúa a las 21.30 con 'Upgrade' y se cerrará al filo de la medianoche con 'Climax', proyectada en versión original.

La cita se prolongará hasta el domingo y en ella se podrán ver un total de 10 largometrajes y nueve cortometrajes, estos últimos dentro de la sección oficial a concurso. Son 'Bailaora', de Rubin Stein (España); 'Five course meal', de James Cadden (Canadá); 'Hay algo en la oscuridad', de Fran Casanova (España); 'La Noria', de Carlos Baena (España); 'La Proeza', de Isaac Berrocar (España); 'Limbo', de Daniel Viqueira (España); 'Lobisome', de Juan de Dios Garduño (España); 'Miedos', de Germán Sancho (España) y 'Off Fleek', de Steven Dorrington (Reino Unido).