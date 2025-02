Las familias del Delicias mantienen las protestas para que sigan los desdobles covid El próximo lunes día 13 hay convocada una concentración bajo el lema 'Sin inversión no hay inclusión'

C. NÚÑEZ CÁCERES. Jueves, 9 de junio 2022, 07:47 | Actualizado 08:04h. Comenta Compartir

Las familias del colegio Delicias fueron este miércoles recibidas y escuchadas por el delegado de Educación Francisco Delgado, pero continúan con las movilizaciones para que no se supriman los desdobles covid en los cursos de primero de Infantil y de Primaria y mantener así ... la calidad educativa en grupos con un alto porcentaje de niños con necesidades especiales. Ricardo Redondo, portavoz de este colectivo, al que apoya la AMPA del centro, explicó que en la reunión se habló de conceder un profesor a media jornada. «Perderíamos un profesor y medio, lo que a todas luces es insuficiente», por lo cual sigue convocada una protesta para el próximo lunes a las 14.00 horas bajo el lema 'Sin inversión no hay inclusión'. «Argumentan que hay que volver a la normalidad y nosotros argumentamos que la normalidad era otra ley educativa (la LOMCE, sustituida por la LOMLOE), la normalidad no puede ser volver a aulas de 25 niños independientemente de cómo sean, es injusto».

En la reunión este grupo de familias preguntó por qué se les había obligado a retirar la pancarta que tenían puesta en el centro escolar. «Nos dijeron que están en su derecho, que no pueden aceptar que dentro de los espacios de la administración haya una voz disonante». Educación, que no confirma a este diario que vayan a destinar a este centro un profesor a media jornada, explica a este diario que todos los centros volverán a la normalidad. os desdobles fueron una medida sanitaria cuyo objetivo fue mantener la distancia de seguridad con el fin de contener la propagación del virus, no una medida pedagógica. «No está demostrado que una menor ratio mejore el rendimiento escolar, aunque puede ser uno de los factores que influyan en ello. La prueba es que no obtienen mejores notas los alumnos de una unidad de 5-8 escolares de una escuela rural que los de una clase de 23-25 de un colegio de cualquiera de las principales ciudades extremeñas». Señala la consejería. «Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) hay que darle una respuesta educativa individualizada. Los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) son atendidos por maestros especialista en Pedagogía Terapéutica y con los que tienen alguna dificultad de aprendizaje trabajan especialistas de Audición y Lenguaje y dan apoyo educativo ordinario los maestros de Infantil y Primaria». Tal y como ya señalaron el pasado martes la Consejería de Educación y Empleo analizará los recursos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje del centro, las horas de refuerzo educativo y la posible incorporación del colegio a distintos programas de refuerzo y éxito educativo, lo cual implica una mayor dotación de recursos humanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión