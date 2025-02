Una familia en vilo por las obras de la Ronda Sureste en Cáceres

A las hermanas Flores Castaño las obras de la Ronda Sureste les quita, literalmente, el sueño. Han nacido y se han criado en una ... casa de campo situada junto a la glorieta que da acceso a la carretera de Badajoz y al residencial Sierra de San Pedro, en Cáceres. Con la construcción del nuevo tramo de ronda, que afecta a la conexión entre la glorieta del Ferial y la rotonda que lleva hasta la capital pacense, la entrada a los terrenos queda invalidada. La nueva carretera, que tendrá un doble carril en ambos sentidos, no permite accesos directos a las fincas que hay alrededor.

Temen que el «campo», como lo denominan en casa, quede aislado. Por eso urgen a la administración, la Junta de Extremadura en este caso, que les aclare si tendrán otra entrada o no.

La historia tiene más matices. Para empezar, una de las construcciones que hay en los terrenos pertenece a uno de los poblados mineros con los que contó Cáceres, pero carece de protección. Y, según cuentan las hermanas, la Junta ha cambiado sus planes sobre esta parcela. En un principio se iba a expropiar toda, una decisión que ellas asumieron con resignación. Pero, posteriormente, se les indicó que solo afectaría a una parte. Podrían seguir disfrutando del resto de los terrenos si querían. Ellas aceptaron bajo el compromiso de tener un nuevo acceso. Ese compromiso, señalan, fue verbal. No fue político, sino técnico. Pero no tienen ningún documento que lo demuestre.

El tiempo ha pasado. Las obras, que arrancaron el pasado mes de julio, avanzan. Y un día los obreros comenzaron a retirar una parte de la alambrada. De momento, no han continuado.

Ampliar Los terrenos están situados frente al residencial Sierra de San Pedro (al fondo). ARMANDO MÉNDEZ

Para acabar de entender la situación hace falta otro dato. Ellas no son las propietarias del campo. Su padre, un antiguo minero, recibió su uso como compensación cuando fue despedido por parte de la Unión de Explosivos, entonces dueña de toda la zona. Esta parcela forma parte de una finca más grande que ha pasado por diferentes manos. Con uno de los propietarios mantuvieron un litigio judicial, ya que intentó echarlas. Pero la justicia les dio la razón, puntualizan.

«Esto era el poblado minero de la mina de San Eugenio. Esto es histórico», apunta Francisco López Naharro, uno de los fundadores de la Asociación Minas de Aldea Moret y amigo personal de la familia. Hay viejas edificaciones que han desaparecido y se han levantado otras nuevas. Pero sí se conserva una construcción original, que se correspondería con la antigua cantina.

La Unión de Explosivos concedió a Jesús Flores (ya fallecido), padre de Isabel, Julia, Cristina y otros cinco hijos más, el derecho de uso de los terrenos. Pero no la propiedad como tal. «Hay un derecho, que se llama usucapión, que dice que la ocupación debidamente legalizada, como es el caso, de un bien ajeno durante un periodo de más de 35 años en un principio, sin ninguna reclamación por parte del dueño, pasa a ser propiedad», apunta López Naharro. «Mi padre y mi hermano fueron a Madrid a comprar el terreno pero les dijeron que no había papeles y no se podía vender», recuerda Isabel, la pequeña de la familia.

La constructora que se quedó con toda la zona intentó hace años por vía judicial echarlos de aquí. Pero no lo consiguió. Fue en torno a 2011, indica. «Tenemos una sentencia que reconoce nuestros derechos».

Expropiaciones

Después de pasar por los tribunales, tras un periodo sin sobresaltos, llegó la Ronda Sureste. Al estudiar el proyecto, la familia Flores Castaño, asesorada por expertos, tuvo conocimiento de que las obras afectaban a la totalidad de los terrenos. Estaba prevista la expropiación completa, algo que asumieron con resignación. Estaban dispuestas a luchar por la indemnización correspondiente, un dinero al que también aspiraría la sociedad que actualmente posee toda la zona.

Pero la sorpresa llegó hace unos meses, cuando acudieron a la convocatoria de la firma del acta de replanteo en el Ayuntamiento de Cáceres. Una vez aquí, los técnicos de la Junta asistentes les comunicaron que no se expropiaba la totalidad, sino solo una parte. Y que si querían podían continuar en el terreno. Ellas indicaron que esta era su voluntad, pero alertaron de que se quedaban sin acceso por el trazado de la ronda.

Ampliar En la imagen se aprecian las obras de la Ronda Sureste y, al fondo, la parcela afectada. ARMANDO MÉNDEZ

Los técnicos, relatan las hermanas, se desplazaron esa misma tarde a la parcela. Y vieron que había opciones para hacer un acceso alternativo, siempre según la versión de la familia. «Nos dijeron que era factible», agregan. «Después nos pidieron una serie de documentación pero, a día de hoy, no hemos vuelto a saber nada. No nos contestan. Lo que pedimos a la administración es que se aclare. Si nos tenemos que ir, nos vamos. Esto es un sinvivir. Estamos inquietas y agobiadas».

«Tenemos muchos recuerdos. Todos hemos nacido aquí. Como éramos ocho hermanos no necesitábamos a nadie ni para jugar al fútbol. Mi madre se levantaba por la noche a lavar la ropa y por el día repartía leche. Mi padre tenía vacas», evoca Isabel. «Necesitamos esa puerta», insiste sobre el acceso.

La Junta ha indicado a HOY que va a mantener próximamente una reunión con el titular del terreno para ver cómo se va a proceder y qué trámites seguir.