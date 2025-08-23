Agradecimiento de la familia Saponi
«Ver cómo ciudadanos de todas las edades y sensibilidades, sin distinción de ideologías, se han unido para despedirle y rendirle homenaje ha sido un consuelo inmenso»
Familia Saponi-Sergio
Sábado, 23 de agosto 2025, 07:47
En estos momentos de profundo dolor y pérdida, toda la familia de José María Saponi Mendo quiere expresar, con el corazón lleno de emoción ... y gratitud, su más sincero agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron en su despedida, así como a quienes nos hicieron llegar sus condolencias cuando no les fue posible asistir.
Nuestro esposo, padre, abuelo y bisabuelo, que tuvo el honor de servir como alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007, siempre llevó a esta ciudad en lo más profundo de su corazón. Ver cómo, en estos días tan difíciles, ciudadanos de todas las edades y sensibilidades, sin distinción de ideologías, se han unido para despedirle y rendirle homenaje, ha sido un consuelo inmenso para nuestra familia y nos ha hecho sentir el gran cariño que Cáceres sigue guardando hacia él.
A los representantes políticos e instituciones públicas y eclesiásticas, agradecemos sinceramente el respeto, el afecto y la consideración que han mostrado hacia nuestra familia. Su apoyo en la organización de los homenajes y su presencia en estos momentos significan mucho para nosotros. Nuestro especial agradecimiento a la Presidenta de la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Cáceres, al Partido Popular, a los representantes de gobierno de distintas épocas e ideologías, así como a la Policía Local, cofradías, asociaciones y diversas organizaciones por su recuerdo y cercanía.
A los ciudadanos, compañeros, vecinos y amigos, gracias por acompañarnos, por compartir recuerdos y anécdotas que nos han reconfortado y recordado la huella que José María Saponi ha dejado entre nosotros. Su legado perdurará en la memoria y en el corazón de esta tierra que tanto amó y a la que dedicó tantos años de su vida.
A nuestros amigos y familiares, gracias por vuestro apoyo incondicional, por estar a nuestro lado, ofrecer vuestro hombro y compartir vuestro amor en estos momentos de tristeza. Vuestra compañía nos ha dado fuerza y esperanza.
Cada gesto, palabra de aliento y muestra de cariño ha sido un recordatorio de la profunda huella que José María dejó en tantas personas y en su querida ciudad de Cáceres.
Gracias de todo corazón por ayudarnos a mantener vivo su recuerdo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.