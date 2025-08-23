Agradecimiento de la familia Saponi

En estos momentos de profundo dolor y pérdida, toda la familia de José María Saponi Mendo quiere expresar, con el corazón lleno de emoción ... y gratitud, su más sincero agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron en su despedida, así como a quienes nos hicieron llegar sus condolencias cuando no les fue posible asistir.

Nuestro esposo, padre, abuelo y bisabuelo, que tuvo el honor de servir como alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007, siempre llevó a esta ciudad en lo más profundo de su corazón. Ver cómo, en estos días tan difíciles, ciudadanos de todas las edades y sensibilidades, sin distinción de ideologías, se han unido para despedirle y rendirle homenaje, ha sido un consuelo inmenso para nuestra familia y nos ha hecho sentir el gran cariño que Cáceres sigue guardando hacia él.

A los representantes políticos e instituciones públicas y eclesiásticas, agradecemos sinceramente el respeto, el afecto y la consideración que han mostrado hacia nuestra familia. Su apoyo en la organización de los homenajes y su presencia en estos momentos significan mucho para nosotros. Nuestro especial agradecimiento a la Presidenta de la Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Cáceres, al Partido Popular, a los representantes de gobierno de distintas épocas e ideologías, así como a la Policía Local, cofradías, asociaciones y diversas organizaciones por su recuerdo y cercanía.

A los ciudadanos, compañeros, vecinos y amigos, gracias por acompañarnos, por compartir recuerdos y anécdotas que nos han reconfortado y recordado la huella que José María Saponi ha dejado entre nosotros. Su legado perdurará en la memoria y en el corazón de esta tierra que tanto amó y a la que dedicó tantos años de su vida.

A nuestros amigos y familiares, gracias por vuestro apoyo incondicional, por estar a nuestro lado, ofrecer vuestro hombro y compartir vuestro amor en estos momentos de tristeza. Vuestra compañía nos ha dado fuerza y esperanza.

Cada gesto, palabra de aliento y muestra de cariño ha sido un recordatorio de la profunda huella que José María dejó en tantas personas y en su querida ciudad de Cáceres.

Gracias de todo corazón por ayudarnos a mantener vivo su recuerdo.