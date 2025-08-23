HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Saponi en el Paseo de Cánovas en el año 2010. HOY

Agradecimiento de la familia Saponi

«Ver cómo ciudadanos de todas las edades y sensibilidades, sin distinción de ideologías, se han unido para despedirle y rendirle homenaje ha sido un consuelo inmenso»

Familia Saponi-Sergio

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:47

En estos momentos de profundo dolor y pérdida, toda la familia de José María Saponi Mendo quiere expresar, con el corazón lleno de emoción ... y gratitud, su más sincero agradecimiento a cada una de las personas que nos acompañaron en su despedida, así como a quienes nos hicieron llegar sus condolencias cuando no les fue posible asistir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Agradecimiento de la familia Saponi

Agradecimiento de la familia Saponi