HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El joven murió tras sufrir un puñetazo en el rostro en una reyerta. HOY

La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación

El próximo viernes declaran tres de los amigos del autor del puñetazo mortal, que permanece en prisión

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

La familia de Jonathan Espinoza, el joven de origen nicaragüense que murió en una reyerta mortal en Virgen de Guadalupe el pasado 21 de ... septiembre, ha solicitado personarse a la causa judicial como acusación particular, tal y como detallan fuentes conocedoras del caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación

La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación