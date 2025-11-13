La familia del joven muerto en una reyerta en Cáceres se persona como acusación

La familia de Jonathan Espinoza, el joven de origen nicaragüense que murió en una reyerta mortal en Virgen de Guadalupe el pasado 21 de ... septiembre, ha solicitado personarse a la causa judicial como acusación particular, tal y como detallan fuentes conocedoras del caso.

Fue hace dos semanas, el pasado 22 de octubre, cuando la familia, en concreto su hermana, llevó a cabo este trámite en una causa que está en fase de instrucción. Ahora se recaban todos los datos para esclarecer lo que sucedió aquella mañana de domingo junto al estanco 24 horas y el hotel Alcántara cuando Jonathan, de 25 años y al que se conocía como 'Pirlo', cayó abatido tras recibir un puñetazo que resultó letal y por el que falleció horas después en el hospital, a donde llegó crítico. Un joven, el que le propinó el golpe, permanece en prisión provisional como autor de su muerte.

En esta fase del proceso ya ha declarado una de las cuatro personas que acompañaban al autor del puñetazo. El resto, otras tres, lo harán el próximo viernes día 14 de noviembre. Las testificales continuarán en diciembre. Tres de los jóvenes están representados por un abogado de oficio. Otro de los amigos ha elegido a una letrada y el letrado cacereño Estanislao Martín representa al joven investigado por la muerte de Jonathan.

Recurso

Según detalla Martín, se está a la espera de que la jueza de instrucción resuelva el recurso a la prisión provisional que presentó la defensa Para lograr que su cliente saliera de la cárcel se argumentó la inexistencia del riesgo de fuga y el hecho de que no actuara «a sangre fría». Es probable que se esté esperando a la declaración de los testigos para tomar una decisión sobre si dejar en libertad al joven.

Los hechos sucedieron a las ocho de la mañana de ese día 21 cuando dos grupos de amigos comenzaron a discutir en el interior del 24 horas de Virgen de Guadalupe. La trifulca continuó en la calle y se trasladó hasta la puerta del hotel. En un momento dado, tal y como muestran los videos de los comercios de la zona, Jonathan sujeta al autor del puñetazo mortal por la espalda tratando de evitar que continúe golpeando a uno de sus amigos. Después lo suelta y gira la cabeza para poder ver lo que sucede a su izquierda, momento en el que su agresor arma el brazo y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta en rostro del joven nicaragüense, que cae fulminado al suelo y deja de moverse, tendido boca abajo.

La pelea continuó junto al cuerpo de Jonathan, que recibió una patada de los miembros del otro 'bando' a la altura de la cadera y otra, un poco más tarde, en una pierna. Después, el agresor principal, una chica que había conocido esa noche a este y sus cuatro amigos, abandonan el lugar en dirección a Avenida de la Plata. Jonathan es socorrido por las personas que estaban en las proximidades y después por los servicios sanitarios, que le trasladan al hospital, donde fallece posteriormente.

«Yo no sabía que todo iba a acabar en esto ni la gravedad del asunto, no soy un asesino, soy una persona normal». Así justificó ante la jueza de instrucción el supuesto autor de la muerte de Jonathan el golpe que le atestó al joven durante la primera toma de declaración «Fue un acto reflejo», explicó, mientras pidió perdón a la familia y expresó su pesar. «Ojalá pudiera cambiarlo todo, que esto no hubiera pasado», dijo.