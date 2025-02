El fallo del Supremo deja en tierra de nadie una decena de grandes fotovoltaicas en Cáceres

Poco terreno no protegido

Sobre la posibilidad de que las macroplantas fotovoltaicas se ubiquen en suelo no urbanizable común, es decir, no protegido, el alcalde puntualizó ayer que no es tan sencillo. Luis Salaya recuerda que este suelo es escaso debido a planteamientos anteriores desde el Ayuntamiento y a los postulados defendidos por los grupos ecologistas. Sobre la sentencia del Supremo también se pronunció la Junta de Extremadura. Defiende que las fotovoltaicas están ayudando a combatir el cambio climático. Su portavoz, Juan Antonio Álvarez, no obstante, indicó que este es «un asunto puro y duro de competencia municipal del Ayuntamiento de Cáceres». La Junta ayudará a que se instalen plantas en la ciudad dentro de la legalidad y lo que establezca el PGM.