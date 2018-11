«A fala se conserva en Eljas y San Martín, pero en Valverde del Fresno ya se ha perdido» Martín Galindo, con su libro, señala donde se habla a fala. :: Armando José Luis Martín Galindo, investigador y escritor, acaba de publicar 'Taita' ('padre' en a fala) para que no se pierdan refranes, cuentos y canciones de esta zona de la Sierra de Gata SERGIO LORENZO Cáceres Domingo, 18 noviembre 2018, 10:48

«De homi a homi, nom vai mais que o nomi» (De hombre a hombre, no va más que el nombre), «Têm mais airis que Xálima» (Tiene más aires que Jálima), «O corpu me cheira a terra» (El cuerpo me huele a tierra). Estos refranes, el último presagiando la propia muerte, son parte de los 181 que aún se pueden escuchar en el Val de Xálima, y que recoge José Luis Martín Galindo en su último libro, en el que también recupera dichos, cuentos y canciones tradicionales que pasaban de generación a generación usando a fala, que aún se habla en esta esquina de Extremadura y de la Sierra de Gata. Es el quinto libro de José Luis Martín Galindo, presidente de la Asociación Rural Tradicional de Extremadura, divulgando a fala y la riqueza cultural del valle de Jálama.

-¿Por qué ha titulado su libro con el nombre de 'Taita'?

-Porque 'Taita' es una palabra ancestral con la que se designan al padre en el Val de Xálima, y en este libro se recogen cuentos, dichos, refranes, adivinanzas y canciones que nunca se han escrito y han llegado hasta nosotros gracias a que se han transmitido de generación a generación de forma oral, del padre al hijo,'do taita ao filhu'.

-Ya son cinco los libros en los que divulga a fala, una curiosa lengua de los municipios de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno.

-A fala es una auténtica joya lingüística prerromana que se conserva actualmente en Eljas y en San Martín de Trevejo; pero en Valverde del Fresno ya no.

-¿Ya no se habla en Valverde del Fresno?

-No. En Valverde se ha perdido. Hay que reconocer que a fala de ahora es una caricatura de lo que era hace 40 años. Mi mujer tiene 49 años y ella aprendió castellano cuando fue a la escuela porque no lo sabía porque en su casa sólo se hablaba a fala. Ahora vas a los recreos, en los colegios, y los niños hablan en castellano. Se va perdiendo. Es una pena, pero se va perdiendo.

-Pero usted dice en el libro que el 95% de la población de esos tres pueblos es 'falante'...

-Sí. Casi todos lo entienden, la inmensa mayoría, pero la realidad es que cada vez se habla menos.

-¿Cuál es el motivo?

-Para entender el fenómeno lingüístico del Val de Xálima hay que saber que es un valle aislado por formaciones montañosas del resto del país al que pertenece, y está abierto geográficamente a Portugal, del que desde hace siglos le ha separado una frontera política. A fala se ha mantenido bien hasta los años 80, porque los medios de comunicación no entraban, no llegaba la señal de la televisión y la de la radio aún cuesta. Se tenía acceso a la televisión y a las emisoras portuguesas. Las relaciones históricas eran con Portugal.

-¿No ha servido para conservar a fala el que en el año 2001, la Junta de Extremadura la declarara Bien de Interés Cultural?

-La declaración ha servido de bien poco.

-¿Cuál es la solución para que no se pierda?

-Para que no se perdiera, la enseñanza en los colegios de estos pueblos tenía que ser bilingüe: castellano y portugués.

-Hay mucho escrito sobre si a fala viene del portugués, o del gallego con la repoblación de gente de Galicia y León en la Reconquista.

-Aquí no hubo repoblación gallega. Cuando esos territorios los reconquista el rey de León, los territorios quedan repartidos: San Martín de Trevejo se lo entregan a la orden de San Juan de Jerusalén, con su plaza fuerte en el castillo de Trevejo; y Valverde del Fresno y Eljas se lo entrega a la Orden de Alcántara, con más relación con Portugal. Las dos órdenes se llevaban a matar y siendo rivales no iban a repoblar con lugareños de un mismo origen, y en los tres lugares se hablaba a fala. Para mí el origen hay que buscarlo en la cultura celta.

-¿Usted considera que procede de la relación con Portugal, que en estos tres pueblos vivieron durante mucho tiempo portugueses?

-Considero que los orígenes de a fala hay que buscarlos por razones culturales, étnicas, históricas y geográficas en el área primitiva de la lengua portuguesa que abarcaba este territorio, tal como plantean prestigiosos autores como Ramón Menéndez, Clarinda de Azevedo Maia o José Leite de Vasconcelos. Éste, Vasconcelos, estuvo viniendo a San Martín desde 1922 hasta 1935, todos los veranos y decía que esta lengua era portuguesa o galaico portuguesa. Habla de que seguramente estuvo poblado por portugueses, pero poco a poco el castellano se fue sobreponiendo por el predominio político español.

'Taita' será presentado el próximo 29 de noviembre, jueves, a las ocho de la tarde, en la librería-café Psicopompo de Cáceres. Además del autor intervendrá en la presentación el miembro del Grupo Xálima, Antonio Corredera.