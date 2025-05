La factura de la luz supera los 400.000 euros en una decena de espacios municipales de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 17 de noviembre 2021, 07:14 | Actualizado 08:38h. Comenta Compartir

La espantada de la empresa Aura Energía obliga cambiar el suministro de electricidad a unos 200 espacios municipales. La empresa catalana firmó su contrato para hacerse cargo del servicio en julio de 2020 por un periodo de dos años. Pero no ha esperado a cumplirlo. El alza del precio de la luz en los últimos meses hace que haya dejado de ser rentable para ella, ya que ofrecía una tarifa fija. El Consistorio sacó a concurso el contrato por un millón de euros, el equivalente a la facturación total en un año natural. Aura presentó la oferta más baja y a la postre ganadora, por 866.215 euros. También se presentaron Endesa, Iberdrola y Ausarta. El servicio afecta a instalaciones del Consistorio, asociaciones, Policía Local, pistas deportivas y fuentes, entre otros integrantes de un amplio listado. Una decena de ellos copan casi la mitad del recibo de la luz, con más de 400.000 euros al año.

El cálculo pone al principal edificio consistorial de Piñuelas como el máximo consumidor de energía eléctrica de la administración local. El coste de ese recibo supera los 83.000 euros, con una potencia contratada de 200.000 vatios. Otro edificio, Valhondo, continúa en esa hipotética clasificación por gasto. Suma 66.164 euros. El parque del Padre Pacífico, Proa y la Policía Local copan los siguientes puestos por consumo con facturas estimadas en 47.000, 45.000 y 32.000 euros anuales, respectivamente.

Por debajo de los 30.000 euros al año aparecen el Garaje 2.0 y el Embarcadero, el Palacio de la Isla, los campos de la Ciudad del Fútbol de Pinilla y la fuente de la Avenida de las Arenas. Esos 10 espacios superan los 400.000 euros para centrar la mayor parte del consumo.

13,5% rebajó el precio base de licitación Aura Energía para hacerse con el contrato que ahora ha roto unilateralmente. Fueron 135.528 menos.

Como se ha explicado, no se verá interrumpido, ya que Curenergía Comercializadora de Último Recurso pasa a atender «durante un periodo transitorio» el suministro. Así lo recoge la comunicación oficial sobre la baja del contrato de acceso que se remitió al Ayuntamiento hace unos días.

El portavoz municipal, Andrés Licerán, anunció el lunes tras hacerse pública la noticia que el gabinete jurídico municipal examinará el expediente para presentar una demanda contra Aura Energía, a la que además se reclamarán responsabilidades y sobre la que se pedirá que se imponga la prohibición de contratar con la administración.

El Ayuntamiento tiene el respaldo del propio contrato firmado. En el pliego de la contratación se establece que si los precios ofertados son superiores a las tarifas eléctricas de último recurso, el Consistorio «podrá acogerse a estas últimas con simultánea resolución del presente contrato» y además sin penalización. Sin embargo, esa contrapartida no se recoge para el adjudicatario. Aura Energía podía modificar sus tarifas, pero siempre «previa aceptación por parte del Ayuntamiento», algo que en ningún caso ha sucedido. Además de la rescisión de contrato por incumplimiento del mismo, el pliego establece una «sanción económica» por los gastos que pueda suponer para el Consistorio una nueva alta.

Los datos Edificio consistorial: 83.353 euros.

Edificio Valhondo: 66.164 euros.

Parque Pacífico: 47.653 euros.

Proa: 45.391 euros.

Garaje 2.0 29.626€

Embarcadero: 28.520 euros.

Aparcamiento Leroy Merlin: 994 euros.

Piscina Parque Príncipe: 17.001 euros.

Fuente Luminosa: 10.763 euros.

Sede vecinal La Cañada: 3.254 euros.

Lago Avenida Alemania: 2.383 euros.

«Queremos clientes contentos con el precio que ofrecemos», proclama entre admiraciones en su página web oficial la firma con sede en Sant Joan d'Espí, Barcelona. Creada en 2011, su objeto social es la «compraventa de energía eléctrica y gas».

En ese punto parece encontrarse la clave de su salida de Cáceres, casi sin despedirse. El Consistorio no aceptó una renegociación de las condiciones fijadas y estas han cambiado demasiado desde que la mercantil se adjudicó el contrato.

Según la OCU, entre agosto de 2020 y octubre pasado el recibo de la luz se ha multiplicado, al pasar de los 56 euros a unos 100. En esas condiciones, seguir ofreciendo el precio que ofertó en su día no era rentable. No obstante, aunque este diario intentó conocer de primera mano la versión de Aura, la sociedad no respondió a las preguntas de este medio. El Consistorio tiene presupuestado en las cuentas de 2021 más de 900.000 euros para energía eléctrica de la administración.

Ampliar El alcalde y el concejal de Infraestructuras con el gerente de Canal en una visita a la estación de bombeo. HOY El trasvase del Almonte queda fuera al hacerse cargo Canal Aura Energía presentó la oferta más barata al concurso que abrió el Ayuntamiento y eso, a la postre. le supuso hacerse con el contrato. Sin embargo, el escenario del mercado eléctrico actual poco tiene que ver con el de febrero de 2020, cuando en una resolución de Alcaldía se rubricó la adjudicación. Un ejemplo. Los consumos más elevados de los 200 puntos de suministro municipales corresponden a la tarifa 3.1.A. Aura llegó a ofrecer 0,064992 euros por kilovatio hora. Ayer por la tarde el precio en el mercado libre estaba a 0,33 euros. Un contrato como el que suscribió el Ayuntamiento supone una garantía, aunque para la empresa no ha sido rentable, más allá del margen de negociación que pudiera tener. Aura cifra en más de 10.000 sus clientes y entre ellos cita a al Ministerio de Hacienda y ayuntamientos como los de Cuenca, Pinto o Ceuta. En este contexto, el Gobierno local aclaró ayer que el trasvase del Almonte, actualmente interrumpido por avería, está fuera del contrato de suministro eléctrico. Se hace cargo del mismo Canal de Isabel II, la concesionaria del agua. Eran unos 5.000 euros diarios.