Extremúsika se mantiene en Cáceres, pero cambia sus fechas del 30 de abril al 2 de mayo Su promotor, Carlos Lobo, señala que el objetivo es «ser los primeros» en el calendario festivalero

Tras las dudas suscitadas al final de la última edición de Extremúsika la organización ha anunciado que esta cita con el rock, el rap y la fusión se queda en la ciudad, aunque con un cambio sustancial: se celebrará en primavera, en concreto del 30 de abril al 2 de mayo, de jueves a sábado, el conocido como puente de mayo. Se vuelve a las fechas originales de la celebración de este festival en su anterior etapa de la primera década de los años 2000 cuando lo gestionaba Ángel Romero, el promotor que acuñó la firma. El último Extremúsika tuvo lugar en el puente del Pilar, del jueves 10 al domingo 12.

El cambio lo confirma su actual gestor, Carlos Lobo, que señala a este diario que con el cambio lo que se pretende es que la cita se ponga por delante de otros festivales en el calendario musical del país y que no sea el último como sucedía hasta ahora. «Queremos ser uno de los primeros», señala Lobo, que reconoce que el público «bajó» en la última edición y que entre sus objetivos está recuperarlo. Así que en seis meses habrá dos Extremúsika.

Aunque no está exento de riesgo de lluvias, el puente de mayo suele ser una fecha de mucho movimiento de personas. Extremúsika se sitúa a una distancia considerable de la Semana Santa (el Jueves Santo es el 3 de abril) y solo una semana antes del Womad, que suele celebrarse en torno al 8 de mayo, aunque por ahora no se ha confirmado.

Sobre el cartel, cuestionado por algunos festivaleros en la última edición, Lobo señala que «habrá sorpresas» y que próximamente se darán los primeros nombres. La Fundación Extremeña de la Cultura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Canal de Isabel II patrocinan esta cita.

Al finalizar Extremúsika 2025 el Ayuntamiento pidió a la organización del festival el informe de asistencia de público y de impacto económico a lo que Carlos Lobo respondió que estaba por decidir si este festival se celebraría en Cáceres el año siguiente. El alcalde de Cáceres indicó después que la ciudad estaba unida a a esta cita y que seguiría celebrándose.

El festival suprimió este 2025 uno de sus escenarios. Fueron solo dos, que acogieron diez actuaciones al día, un total de 30 conciertos, lo que supone aproximadamente la mitad de la propuesta de 2024. El recinto en donde se desarrolló la música se achicó considerablemente, con una novedad muy llamativa: el escenario Don Porky estaba a cubierto.

Grupos como Mago de Oz, Canteca de Macao, Boikot o Huecco configuraron el cartel de esta cita, del que se cayó el artista Morad, uno de los platos fuertes para el grupo más joven de los espectadores, que faltó por problemas de salud, tal y como anunció.