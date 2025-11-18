HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de archivo del público durante el concierto de Canteca de Macao en el último Extremúsika.

Ver 38 fotos
Foto de archivo del público durante el concierto de Canteca de Macao en el último Extremúsika. HOY

Extremúsika se mantiene en Cáceres, pero cambia sus fechas del 30 de abril al 2 de mayo

Su promotor, Carlos Lobo, señala que el objetivo es «ser los primeros» en el calendario festivalero

Cristina Núñez
María José Torrejón

Cristina Núñez y María José Torrejón

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Tras las dudas suscitadas al final de la última edición de Extremúsika la organización ha anunciado que esta cita con el rock, el rap y la fusión se queda en la ciudad, aunque con un cambio sustancial: se celebrará en primavera, en concreto del 30 de abril al 2 de mayo, de jueves a sábado, el conocido como puente de mayo. Se vuelve a las fechas originales de la celebración de este festival en su anterior etapa de la primera década de los años 2000 cuando lo gestionaba Ángel Romero, el promotor que acuñó la firma. El último Extremúsika tuvo lugar en el puente del Pilar, del jueves 10 al domingo 12.

El cambio lo confirma su actual gestor, Carlos Lobo, que señala a este diario que con el cambio lo que se pretende es que la cita se ponga por delante de otros festivales en el calendario musical del país y que no sea el último como sucedía hasta ahora. «Queremos ser uno de los primeros», señala Lobo, que reconoce que el público «bajó» en la última edición y que entre sus objetivos está recuperarlo. Así que en seis meses habrá dos Extremúsika.

Aunque no está exento de riesgo de lluvias, el puente de mayo suele ser una fecha de mucho movimiento de personas. Extremúsika se sitúa a una distancia considerable de la Semana Santa (el Jueves Santo es el 3 de abril) y solo una semana antes del Womad, que suele celebrarse en torno al 8 de mayo, aunque por ahora no se ha confirmado.

Sobre el cartel, cuestionado por algunos festivaleros en la última edición, Lobo señala que «habrá sorpresas» y que próximamente se darán los primeros nombres. La Fundación Extremeña de la Cultura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el Canal de Isabel II patrocinan esta cita.

Al finalizar Extremúsika 2025 el Ayuntamiento pidió a la organización del festival el informe de asistencia de público y de impacto económico a lo que Carlos Lobo respondió que estaba por decidir si este festival se celebraría en Cáceres el año siguiente. El alcalde de Cáceres indicó después que la ciudad estaba unida a a esta cita y que seguiría celebrándose.

El festival suprimió este 2025 uno de sus escenarios. Fueron solo dos, que acogieron diez actuaciones al día, un total de 30 conciertos, lo que supone aproximadamente la mitad de la propuesta de 2024. El recinto en donde se desarrolló la música se achicó considerablemente, con una novedad muy llamativa: el escenario Don Porky estaba a cubierto.

Grupos como Mago de Oz, Canteca de Macao, Boikot o Huecco configuraron el cartel de esta cita, del que se cayó el artista Morad, uno de los platos fuertes para el grupo más joven de los espectadores, que faltó por problemas de salud, tal y como anunció.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  3. 3 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  6. 6 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  7. 7

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  8. 8

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremúsika se mantiene en Cáceres, pero cambia sus fechas del 30 de abril al 2 de mayo