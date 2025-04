Extremúsika llega al apoteosis en un recinto ferial con miles de jóvenes

A las siete de la tarde, Lia Kali salía a uno de los tres escenarios de Extremúsika y sonaba su canción 'Veneno'. Ella es ... una de las promesas musicales del país y ya se ha convertido en un referente del rap y lo urbano. Con ella, el recinto ferial empezó a llenarse en la jornada con la que se pone fin a 72 horas de festival.

Luego cogió el testigo MR Kilombo, que ofreció un cóctel de rumba, samba, reggae, ska y rock con el que se intuía que iba a ser una noche grande. Algunos de los asistentes ya lo vieron hace poco en la capital cacereña, en el Womad.

Y tras él, a partir de las 22.15 llega el turno de Nil Moliner, cantante y compositor capaz de agotar entradas en lugares como el Palau de Sant Jordi de Barcelona y hacer bailar con su música a miles de personas.

Ampliar Público en uno de los conciertos de este sábado. A. Méndez

Y así se espera este sábado. Los asistentes pueden ver 19 actuaciones musicales en esta jornada distribuidas por los tres escenarios del recinto ferial denominados Don Porky, Mr Bellota y Sra. Cigüeña.

Hasta las cuatro y media de la madrugada no deja de sonar la música. Entre otros, actúan Maka y Rels B, dos de los cabezas de cartel de este festival que ha reunido a artistas como Saiko, Rulo, Reincidentes, Toteking, Rulo y la Contrabanda, Cristian Varela, La Plazuela o la Mala Rodríguez.

En total, más de medio centenar de grupos en una cita que este sábado llega al apoteosis en un recinto ferial con miles de jóvenes.

Desde otras regiones

«Hemos venido de Andalucía, Badajoz y de pueblos de Cáceres. Me gustan mucho los grupos porque me transmiten mensajes que puedes llegar a sentir. He visto a gente llorando en conciertos y merece la pena venir», contaba Alexia Molano, de 25 años y de Coria.

«He venido sobre todo por la variedad de música que hay. Me gusta mucho el rock, pero también el pop. Hay de todo y eso es lo bueno», contaba Mónica Ferrera, que es de Badajoz y compró el bono para los tres días y ha acampado en la zona habilitada. Ha pagado 90 euros para poder ir a todos los conciertos y tener acceso a la zona de acampada.

Para el jueves el precio de la entrada individual ha sido de 40 euros, mientras que para el viernes y el sábado ha costado 50. Los abonos generales han sido de 75.

El festival ha contado con 30.000 metros cuadrados, tres escenarios, barras en las que se podían adquirir bebidas y comida, y el espacio para acampada.

La cita dispone de un presupuesto que supera los dos millones de euros y cuenta con 200.000 euros de ayudas públicas. Según afirmó Carlos Lobo, el promotor, «es el festival más grande Extremadura en cuanto a formato y el que más grupos tiene».