Parece que el Premio Nacional de Arquitectura 2022 ya es de aquí. «Los extremeños, como los vascos nacemos donde nos da la gana», dijo el ... arquitecto Emilio Tuñón en un claro guiño a Extremadura tras recoger la placa distintiva en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

«Somos como Sísifo, siempre empujando la roca para llegar a nuestro objetivo, pero somos sísifos felices». La mitología griega le sirvió a Emilio Tuñón para explicar cómo es el trabajo de arquitectos hoy en día, cargado de dificultades pero que, explicó, «sólo se puede hacer con optimismo». De su tarea, de sus padres, de sus hijos y nietos, de la docencia, de su compañero Luis Moreno Mansilla (fallecido hace 11 años) y de Extremadura, del abrazo que le ha dado la región, habló el nuevo Premio Nacional de Arquitectura cuando acogió un galardón que entrega el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene un presupuesto de 60.000 euros y que es considerado el máximo galardón español en el campo de la arquitectura.

El periodista Juan Luis Cano, miembro del célebre dúo Gomaespuma, desveló un secreto bien guardado por el arquitecto. «En la comida nos ha dicho que él no quería ser arquitecto, que quería ser piloto de coches». Todo el mundo se lo tomó como una de las bromas que no paró de soltar el comunicador, pero cuando Tuñón tomó la palabra dijo que sí, que en efecto, que le hubiera gustado se conductor de coches. «Luis Mansilla y yo siempre decíamos que lo de ser arquitectos era lo segundo que más nos gustaba hacer, a él le gustaba escribir», indicó.

Tuñón agradeció a Cano el humor que diseminó en esta entrega de premios, en la que recordó a sus padres, que fueron los que le inclinaron hacia un oficio del que dijo sentirse solo «un discreto profesional. «Mi padre me llevó a ver la Mezquita de Córdoba y me llamó mucho la atención, luego yo quería ser ingeniero naval como mi hermano pero mi madre me dijo que podría ser arquitecto».