Extremadura, el paraíso de los tesoros de oro escondidos

Creo que al fotógrafo Guinea se le ha ido la olla. Fuimos a visitarle el viernes por la noche a su casa, para ver cómo ... le iba después de que le dejara su novia, y vimos que por la mesa y el suelo del comedor se sucedían mapas de zonas de Extremadura. Había muchos papeles con notas y recortes de noticias. Fue a la cocina a buscarnos algo para beber y picar; y al volver y ver que estábamos curioseando en los papeles, se puso nervioso. Dejó la bandeja que traía, y empezó a recogerlos todos con rapidez. Todos no, Caridad se hizo con varios recortes.

–Vaya, vaya –dijo el compañero– ¿Qué tenemos aquí?: 'Tesoros extremeños' por Lucio Molina, 'El Tesoro deBodonal. Tartessos en la Baja Extremadura', 'Aparece un tesoro visigodo en Mérida', 'Piden hacer más excavaciones en Aliseda para hallar más tesoros' –leyó sonriendo, viendo la cara azorada del chispacero–. Ya sé por qué cuando tu novia vació tu mochila en Aldenueva del Camino, en vez de cámaras de fotos tenías una pala, un pico y un detector de metales: ¡Tú estás buscando tesoros!

–Bueno. Y si es así... ¿qué pasa? –preguntó mientras de un manotazo le quitaba los recortes.

–Pero... vamos a ver, alma de cántaro, ¿a qué viene esa tontería de buscar tesoros?– dije asombrado.

–Porque hay muchos por descubrir en Extremadura, que según algunos expertos es la zona de España en donde hay más –se explicó–. Mirad, en Garrovillas de Alconétar encontraron dos, en 1818 y 1850; por cierto, que uno lo tiraron los jornaleros que lo hallaron al ser monedas muy viejas que no eran de curso legal. En Baños de Montemayor se descubrió otro en 1894. Si nos vamos a hace poco más de un siglo, tenemos que el 29 de febrero de 1920, el niño Jenaro Vinagre, cuando estaba jugando con un pico mientras sus tíos hacían tejas en un horno, en Aliseda, al remover la tierra sacó un vasija con cadenas y pulseras de oro. Avisó a sus tíos Victoriano y Jesús Rodríguez Santano que llenaron dos cubos con las joyas que sacaron del suelo...

–Ese es el importante Tesoro de Aliseda –apuntó Caridad–, que por desgracia no está en el Museo de Cáceres, en donde debería estar, sino en Madrid.

–Efectivamente. 354 joyas del siglo VII antes de Cristo. Ese es uno de los muchos tesoros. En 1943 apareció el de Bodonal de la Sierra con sus 16 piezas; en 1961, el Tesoro de Berzocana (que también está en Madrid). En 1969, un labrador de Sagrajas, pedanía de Badajoz, encontró otro muy importante (que también está en Madrid), con un torque, un grueso collar de oro macizo que pesa más de dos kilos –al fotógrafo se le encendían los ojos al hablar del codiciado metal–. En 1990 se encontró el de Valdeobispo, que podéis ver en el Museo de Cáceres con otros tesoros encontrados en Monroy, en Serradilla, en Talavera la Vieja y en Villanueva de la Vera.

–¡Chacho! –exclamó Caridad–. La verdad es que en Extremadura se encontraron muchos por casualidad. Los que habrá por descubrir o los que se encontraron y se ha callado.

–En 2003, en unas excavaciones en Mérida descubrieron 20 monedas visigodas de oro del siglo VI –siguió el de los ojos alumbrados–; pero en Mérida se encontraron más tesoros, uno de ellos está en Londres. También en Navalvillar de Pela y en Segura de León...

–Ten cuidado con el detector de metales, que te pueden empurar si lo usas en zonas arqueológicas o bienes de interés cultural –le advertí.

–Sí, ya he visto la legislación extremeña. Tienes que estar a más de 500 metros de esas zonas, no puedes usarlos en parques naturales, y en fincas privadas debo pedir permiso al dueño. Por otra parte, si encuentro algo, tengo 48 horas para comunicarlo, porque si me callo me pueden condenar hasta a tres años de prisión. Lo declaro y cuando los objetos sean tasados, la mitad del dinero será para mí y para el dueño del terreno.

–Pero... ¿buscas al tuntún? –le preguntó Caridad.

–Bueno, me fijo en la tradición. Por ejemplo, hay una copla que dice que en la finca Macaela de Portezuelo, hay un tesoro que puede ser desenterrado al escarbar una gallina; o que en Higuera de Vargas (Badajoz) hay oro escondido en la dehesa La Encinosa, en una zona llena de mosquitos...

–Bah. Eso son tonterías. Así no vas a encontrar nada –dije.

–Bueno hay cosas más seguras, como que en 1843 se creó en Herrera del Duque, una sociedad entre varios vecinos para buscar un depósito de oro y pedrería en su castillo. No lo encontraron, solo monedas de cobre, pesas y cuchillos romanos. También se sabe que el 3 de agosto de 1855 se expidió un permiso para que un tal Manuel Joaquín Alfonso pudiera buscar un tesoro en el castillo de Valencia de Alcántara...

–¿Y no tienes algo más seguro? –insistí.

–¡Sí que tengo! Tengo un documento, escrito hace siglos que señala algunos tesoros.

–¡Hombre! ¡Vamos a verlo! –dijo Caridad con alegría.

–Sí, hombre sí. A vosotros os lo voy a enseñar. Venga, ya os podéis ir, que ya he hablado más de lo que debía.

El ingrato amigo nos abrió la puerta de su casa y nos echó a la calle; así, por las buenas.