Rosa Montero: «Extremadura está muy maltratada» Rosa Montero | Escritora y periodista La autora gana el XI Premio de Periodismo Mercedes Calles por un artículo sobre el abandono ferroviario de la ciudad CRISTINA NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 22 enero 2019

El pasado 9 de diciembre muchos cacereños leyeron el artículo 'Una ballena varada en una playa'. Firmado por la escritora y periodista Rosa Montero (Madrid, 1951) en 'El País Semanal', no es un texto fácil ni complaciente, sino que aborda la incomunicación y el abandono al que está sometido Cáceres por sus precarios medios de transporte, con el calamitoso tren al frente. Y desde ahí, reflexiona sobre la desigualdad que acosa a ciertas zonas del país. El artículo, cuya publicación provocó un sonoro disgusto a la alcaldesa, Elena Nevado, que criticó a la autora en público por, según dijo, escribir «desconociendo la realidad», se hizo ayer con el Premio internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres de la fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. Montero es la tercera mujer que en once ediciones se hace con este galardón, dotado con 15.000 euros. Lo recibirá el próximo 14 de febrero.

-¿Qué le motivó a escribir este artículo?

-Fue a raíz de la manifestación que hubo en Cáceres (el pasado 18 de noviembre). Y parece mentira todo lo que ha pasado estas Navidades, es una vergüenza. Gente parada por la noche, con niños, se ha llegado a una situación en la que se pone en riesgo el bienestar y la salud de las personas.

-El artículo enfadó a la alcaldesa de Cáceres. Dijo que éste surgía del desconocimiento de la autora de la realidad de la ciudad.

-Sí, vi algún tuit que me rebotaron, pero no lo seguí mucho. Cáceres era el ejemplo, pero estamos acostumbrados a que las zonas rurales se despueblen, como cuenta Sergio del Molino en 'La España vacía'. Y pone los pelos de punta ver cómo una pedazo de ciudad como Cáceres, una de las más bellas de Europa, sufre ese maltrato. Pero el fondo de la cuestión del artículo no era solo Extremadura, que está muy maltratada, sino un modelo de desarrollo que no comparto, con una desigualdad brutal.

-Al final todo el mundo se ve obligado a vivir en un gran núcleo de población por la falta de oportunidades de las pequeñas ciudades.

-Y no debería ser así. Y precisamente el desarrollo de las comunicaciones y de una red ferroviaria importante que no sea la de alta velocidad, sino de media y larga distancia que sea eficaz es una medida maravillosa para el desarrollo de las poblaciones pequeñas y luchar contra la despoblación. Eso sería una buena forma de concebir el desarrollo de un país, no hace falta competir por tener el tren más rápido, sino por tener el mejor servicio.

-¿Cuándo conoció Cáceres?

-Ni me acuerdo, puede hacer 40 años, de joven. Recientemente fui jurado del premio Dionisio Acedo de la Diputación de Cáceres. Después estuve con un un amigo argentino al que llevé para enseñarle la ciudad. Voy a menudo, tengo amigas de familia extremeña cerca de Mérida y paso por Cáceres.

-Sus columnas tienen mucho de reivindicativo. En algunos casos se hace eco de situaciones de personas en concreto. ¿Cómo es esa interacción con los lectores?

-Es fascinante. Antes era solo a través de cartas de papel, y ahora todo eso se ha multiplicado por cien por las redes. Tengo un Facebook que es alucinante. Son más de ciento veinte mil personas, es como vivir en una ciudad con gente que está en la misma sintonía que tú. En los hilos la gente escribe cosas interesantísimas y más de una vez, en efecto, los artículos han partido de ahí. Es como mantener una capacidad para mirar la vida de una forma diversa, para escuchar los susurros de la sociedad. En mi última novela, en 'Los tiempos del odio' hago un agradecimiento a dos amigas de Facebook que hicieron un comentario que me sirvió para poner una cosa en mi novela, así que sí, para mí es muy importante y me interesa toda esa conversación pública y múltiple.