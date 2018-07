«Extremadura es una comunidad muy solidaria» Ainhoa García, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Cáceres.:: armando méndez Ainhoa García, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Cáceres, confía en el futuro del programa de acogida 'Vacaciones en Paz' JUDITH J. BOLÉ CÁCERES. Domingo, 22 julio 2018, 08:59

Un verano más, un afortunado grupo de niños saharauis pasará los meses de verano alejado de los más de 50 grados que se alcanzan en los campos de refugiados de Tinduf, la zona desértica a la que desde hace más de 40 años llaman hogar. 115 son los niños que vienen a Extremadura este año gracias al programa 'Vacaciones en Paz', en el que participa Ainhoa García, presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Cáceres y miembro de la directiva de la Federación Sáhara Extremadura (FEDESAEX), creada en 2014. Además de ser parte del comité organizador de este proyecto, García ha sido madre de acogida de una niña saharaui desde 2007.

Para García, Extremadura es «una comunidad muy solidaria». A pesar de la menor renta económica y la baja población, las estadísticas de acogida respecto a otras comunidades son muy favorables.

De los 115 niños que pisarán este verano suelo extremeño, 30 vendrán a la provincia de Cáceres y siete disfrutarán de una familia de acogida en la capital.

El programa está dirigido a niños de entre ocho y doce años, pero desde los siete ya hay menores apuntados en listas de espera que elabora el Ministerio de Juventud y Deporte saharaui en coordinación con la delegación en Extremadura. «Este año han venido niños de nueve y diez años porque llevan un año o dos esperando a poder tener familias de acogida para salir», comenta García. Solo hay dos requisitos de participación: que estén escolarizados y que sus padres den el visto bueno.

Las familias de acogida también sufren un proceso de selección en el que deben conseguir el certificado de idoneidad. Que tengan o no hijos no influye en la decisión, ya que no siempre ayuda a que los niños se adapten. «Hay veces que tener hijos es peor; si son de la misma edad, pueden tener celos porque el niño se convierte en el centro de atención», aclara García.

Es importante señalar que, a pesar de las precarias condiciones en las que viven, los niños no pueden ser formalmente adoptados. Como recuerda García, «no son huérfanos».

Atención médica

El programa 'Vacaciones en Paz' se asienta sobre dos pilares fundamentales: sanidad y educación. Hay un acuerdo con el Servicio Extremeño de Salud por el que todos deben pasar obligatoriamente una revisión médica. Como comenta García, «ellos garantizan que todos los niños que vienen al programa tengan una cobertura sanitaria, tanto primaria como especializada». Si algún niño tuviera un problema de salud grave pero tratable, podría prolongar su visado de estancia hasta su curación. Esta situación ya se dio años atrás, cuando un niño saharaui enfermo de leucemia fue trasladado a Extremadura y acogido por una familia hasta que, un año y medio después, falleció.

Debido a la carencia de alimentos que se da en los campos de refugiados, que los niños sigan una dieta saludable durante su estancia es otro de los objetivos de este proyecto.

Aunque a lo largo de todos estos años haya habido algún problema puntual entre los niños y las familias de acogida, para García «la adaptación es muy buena». Los primeros días siempre son los más complicados. «Con el tema del idioma hay que tener mucha paciencia», reconoce García. La población saharaui habla 'hassanía', un dialecto del árabe. Muchas familias utilizan gestos o el traductor de Google para comunicarse con ellos. «Siempre está la posibilidad de recurrir a las asociaciones, hay muchos voluntarios que son saharauis». Sin embargo, aunque la mayoría de los niños venga sin saber español, todos regresan hablándolo porque «son como esponjas», recalca.

Las diferencias en cuanto a las costumbres españolas y saharauis también son palpables. «Están acostumbrados a vivir en la calle, siempre rodeados de gente», apunta García, por lo que el individualismo de la sociedad occidental les resulta extraño. «No entienden por qué una persona que se encuentra sola en casa no está con sus familiares», explica.

Sin embargo, a día de hoy estamos muy lejos de las diferencias que nos separaban hace años. A los niños ya no les sorprende ver salir agua del grifo o que la luz se encienda mediante un interruptor; algunos incluso cuentan con ello en sus campos. García señala como artífice de este cambio la existencia de redes sociales que permiten a los saharauis conocer «cómo es la realidad fuera de los campamentos». No obstante, «la piscina sigue siendo la actividad estrella». Recuerda cómo fue la primera vez que acudió con su niña de acogida: «Fue alucinante. La playa le gustaba menos, había tanta agua que le daba miedo».

Tanto las familias como los niños pueden participar en cualquier actividad, siempre y cuando se encuentre dentro de las fronteras españolas. Su documentación y visado no les permite viajar al extranjero. «Vienen con pasaportes colectivos, ni siquiera cada niño tiene uno propio», apunta García. Durante los años en los que participó en este programa, viajó por toda España y realizó multitud de actividades con su niña de acogida, desde visitas a ludotecas a jornadas en parques de atracciones. «Haces actividades como si fuese tu hijo o tu sobrino», comenta. También hay algunos encuentros locales colectivos organizados por las distintas asociaciones en los que pueden participar las familias y niños, como «quedadas informales, recepciones en el ayuntamiento, fiestas de bienvenida y despedida y campamentos urbanos», señala García.

El programa de 'Vacaciones en Paz' no es el único en el que participa la comunidad saharaui. Con el proyecto Madrasa, los niños que hayan terminado el ciclo de verano pueden realizar sus estudios en España durante el curso escolar acogidos por las mismas familias. No obstante, deben regresar de forma obligatoria a los campos durante los meses de verano. Desde hace un par de años, este proyecto se desarrolla también en Extremadura.

La crisis y el desgaste por el tiempo de la causa saharaui ha hecho que el número de familias de acogida descienda. Sin embargo, a pesar de «los altibajos», García se muestra esperanzada con el programa. «Ellos son los embajadores de la causa saharaui, los que permiten recordar verano tras verano que sigue habiendo un pueblo que está sufriendo».

Más negro ve su futuro como un Estado independiente. Muchos de ellos solo conocen los campamentos de refugiados y García duda de que, en un futuro cercano, sepan cómo es la vida fuera de ellos. «Es como una cárcel a cielo abierto», lamenta. Algunos han tenido la suerte de escapar, como su niña de acogida, que, con su condición de apátrida, estudia actualmente en España. Pero eso suele ser la excepción.