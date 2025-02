Extregusta termina en Cáceres con sensación de descenso de público respecto a 2022

La XVI edición de la feria de tapas Extregusta terminó este domingo con la sensación mayoritaria entre los hosteleros de haber acudido menos público respecto a la cita del año pasado, que tuvo lugar en octubre. El tiempo algo desapacible el viernes o la ... coincidencia con el inicio de la Semana Santa son algunas de las causas que citaban los que han estado a pie de barra o de cocina durante los tres días de este certamen. «Los tres días ha estado un poquito más flojo, una de las causas es que los estudiantes se han ido a los pueblos y mucha gente ya ha salido de la ciudad por la Semana Santa», valoraba Alfonso Manuel Sánchez Ordóñez, encargado de Bouquet.

Menos trabajo

«Ha habido poca publicidad, a mí me ha dicho gente que se habían enterado hoy de que había Extregusta, hemos trabajado, aunque se ha notado menos gente», consideraba Susana Alonso, ayudante de cocina del restaurante Hermanos Méndez.

«El año pasado fue Extremúsika en las mismas fechas y vino mucha más gente, yo lo he notado en la caja del viernes y del sábado y hoy (por el domingo) no ha estado del todo bien», estimaba Luis Martín en el stand de Neptuno. «Esta feria es para la gente de Cáceres, hay que buscar un fin de semana que no coincida con Semana Santa». Desde el stand en el que se vendían las fichas para canjearlas por consumiciones también se apreciaba este descenso. Víctor Ciborro, del restaurante Temis era más positivo. «Ha estado todo genial», indicaba a última hora de ayer, a punto de empezar la recogida. Los datos oficiales aún no han sido ofrecidos por el Ayuntamiento.

En la ya larga vida de esta feria de la tapa que bate récords de participación la convocatoria ha variado en el tiempo pasando de la primavera al otoño. El año pasado se vendieron 95.000 tickets y este año, tal y como apuntó la concejal de Comercio, Mari Ángeles Costa, se esperaba una mayor afluencia.Este festival de gastronomía en tamaño mini que pasó de 19 a 22 expositores cuentaba con un presupuesto de 35.000 euros y la institución ferial cacereña ha sido la encargada de organizarlo. El pasado viernes se entregaron los premios a las mejores tapas del festival.

El primero, con 500 euros, recayó en el Restaurante Nolasco con una tapa de vieira con crujiente de jamón. El segundo premio ha sido para el Restaurante-tapería Bouquet, por una esfera de torta de Casar e higos de Almoharín. Está dotado con 300 euros. El tercero, con 200 euros, lo ha ganado Catering Vía de la Plata, con un brik de pollo de corral caramelizado con miel Villuercas-Ibores y textura de patata violeta.