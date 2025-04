Extregusta se despide en Cáceres con 87.000 tickets vendidos y ambiente hasta última hora

Los últimos de Extregusta aguantaron hasta el final. Tanto que, a pesar de que la hora de cierre oficial eran las seis y media ... de la tarde, bastante después de las siete aún seguía el ambiente en el Paseo de Cánovas. «Mira la hora que es y yo ya tenía que haber salido. Qué se le va a hacer», se escuchaba tras el mostrador de uno de los 23 expositores que se han montado en el bulévar. Han sido tres días de intensidad, en los que el primer plano lo han ocupado las delicatesen que han ofrecido los establecimientos. No solo se despide Extregusta con buenas sensaciones, también lo hace con excelentes números. Con más de 12.000 tickets vendidos por encima del ejercicio anterior, cuando se llegó a 75.000, avanzó anoche el concejal de Comercio, Jorge Suárez. Es un 16 por ciento más. En total, han sido más de 87.000, lo que supone unos 130.000 euros recaudados.

«Es un balance muy positivo de esta feria. Ha habido 4.000 tickets más el viernes, 6.000 más que en 2023 el sábado y más de 2.000 el domingo», reseña Suárez. El edil destaca «la calidad de los productos, con nuestras denominaciones de origen y la labor de los cocineros». «Hemos querido dar un salto de calidad. Los cacereños han querido participar. Cáceres no puede parar, debe seguir contando con este sector», incide.

«Tenemos el fin de semana perfecto para disfrutar», resumía el que ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, Álvaro Holgado. Contaba que ya el viernes la afluencia de público fue estupenda. Pero el día grande, el sábado, tuvo una particularidad. La amenaza de lluvia no solo no echó para atrás a los que estaban en duda sino que, como no llovió durante el desarrollo de la feria y además no hacía calor, el público también se hizo notar. Este domingo ese ambiente también seguía existiendo, tanto a mediodía como ya por la tarde, hasta última hora. Antes de las siete y media de la tarde quedaban algunos expositores abiertos y grupos de personas que compartían tapa, cerveza y conversación.

Mezclas

En redes sociales, el Ayuntamiento animó a los cacereños para esa última jornada de ágapes, «para comer ricas tapas», proclamaba tras el clásico: 'Atención, atención!'. Y se fijaba en esa mezcla de sabores que se ha podido comprobar este año incluso en el propio podio, con la dulzura de la tarta de queso de Chef Alia. «¿Quién podía imaginar que algo dulce podía ganar?», comentaba Álvaro Holgado, en su estreno en Extregusta. Para él ha sido llegar y besar el santo. Más saladas son las carrilleras de los Hermanos Méndez, y el Restaurante Carlos V ha ofrecido tapa sin gluten y con aroma del mar.

«Me gusta el ambiente, me gusta la gente de Cáceres, me gusta esta feria. Me permite exponer ya que no tengo un restaurante», explicaba Pepe Valadés, del Catering Vía de la Plata, de Trujillanos, que ha ganado el premio a la tapa elaborada con productos Denominación de Origen Ternera de Extremadura y además se ha llevado el Caldero de Honor. Extregusta echa el cierre con buen sabor y ya prepara la próxima edición de una cita que este año ha contado con dos elementos esenciales: ganas de disfrutar de las 80 tapas que había y buen tiempo.