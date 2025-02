La mirada y el dedo de Genín Andrada (Cáceres, 1963) están muy entrenados para encontrar la luz y el color necesarios y captar esa atmósfera que él necesita. Este fotógrafo ha viajado por más de 40 países y ha expuesto en el Museo Reina Sofía ... , en el Carrousel du Louvre o en el Guggenheim de Nueva York. Formó parte de la agencia Cover y ha sido considerado por la crítica uno de los autores del llamado nuevo documentalismo en los años 90. Sus trabajos han sido publicados en grandes cabeceras internacionales como National Geographic, Time, Newsweek, Geo Francia, The New Time Magazine y El País Semanal.

Andrada, que se estableció de nuevo en su ciudad natal en 2021 después de vivir en Madrid conmemora este 2025 los 30 años desde que llevó a cabo su proyecto la 'América. La Ruta del Nuevo Mundo', basado en los viajes de los extremeños en el S.XVI, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado Francisco de Orellana, Vasco Núñez de Balboa o el segundo viaje de Colón, fotografías que dieron la vuelta al mundo y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. Tiene en mente editar un libro con estas imágenes que él considera, una aportación a la cultura del territorio donde nació.

–¿Qué supuso para usted ese trabajo?

–Tuvo una gran repercusión a nivel mundial, porque lo publicó The New York Times Magazine. En España El País Semanal hizo seis capítulos sobre los seis conquistadores, en Italia Yo Dona hizo lo mismo, en Francia, Geo. Se publicó en 12 países con grandes cabeceras. Pero al margen de eso ha habido muchos museos que han expuesto la obra. El Ministerio de Cultura de Francia me compró en varias ocasiones obra, lo expuso el Carrusel del Louvre, le dieron el premio París Photo, que debe ser uno de los más importantes de Europa. Es un proyecto que ha tenido mucho recorrido, que se ha visto en un montón de países y que casualmente aquí en Extremadura se ha expuesto solo parcialmente.

Ampliar Foto de la Isabela, villa de República Dominicana fundada en el segundo viaje de Colón. G.A.

–¿No hay obra suya en los museos extremeños?

–Cuando a mí me empezaron a comprar obra en otros países y en otros museos Antonio Franco (director del Meiac, fallecido en 2020) le dijo al consejero Francisco Muñoz que tenían que hacer algo con 'La Ruta del Nuevo Mundo' y me compraron 60 obras, están en fondos y en varias ocasiones las han ido exponiendo. Pero para la repercusión que tuvo este proyecto fuera de de Extremadura aquí no la ha tenido. Por ejemplo, no he expuesto en el Museo de Cáceres pese ha haberlo hecho en grandes museos.

–¿Y a qué lo achaca? ¿Quizás a que ha trabajado más fuera que dentro?

–Bueno, la vida te trae y te lleva y puedes trabajar en distintas dimensiones, yo era una persona que empezó en el periodismo local, luego mi vida fue por otros derroteros. Antonio Franco sabía de mi trayectoria, pero creo que mi obra aquí no ha tenido repercusión, ¿por qué? no sé, porque no habrá coincidido. Yo empecé a trabajar en la mejor agencia de fotografía de este país, yo tenía muy claro que mi profesión tenía que tener un lenguaje propio y trabajar sobre un lenguaje propio, y a partir de ahí se me dieron muchas oportunidades en la vida. En la vida tienen que darte oportunidades pero tú también las tienes que crear. Aunque yo estaba fuera y tenía mucho poder aposté siempre por Extremadura, siempre he apostado por la cultura del territorio, pero existe una relación extraña entre el arte y las instituciones. Yo he luchado mucho por la cultura del territorio de una forma silenciosa, no venía a dar cuentas a nadie ni a explicar que había publicado un reportaje sobre los Empalaos en el Newsweek japonés. De alguna manera estaba posicionando mi origen, Extremadura. La lucecita la puse, porque creía que había que poner esa luz

Libro

–¿Aspira entonces a exponer este proyecto de los Conquistadores aquí?

–El hecho de cumplir 30 años sirve para recordarlo, si después se expone bienvenido sea. Sí que me gustaría que se hiciera un libro.

–¿Cómo fue viajar por tantos parajes y países?

–Viajé a Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, México, República Dominicana y Guatemala...en cada país a donde iba me encontraba multitud de personajes, historias fantásticas, era un reto muy difícil porque había medios de comunicación internacionales, con mucho prestigio, que esperaba que les llevara algo, era una presión positiva, no podía dejar de estar activo, era un maratón. Fue una manera de conocer el mundo. Salieron 150 fotos, solo una pequeña parte de todas las que hice. Ahora no podría hacer ese viaje, no tendría ni fuerza ni energía ni voluntad. Después el mundo me ha tocado vivirlo porque en mi profesión me ha tocado todo: he tenido que relacionarme desde presidentes hasta las personas más pobres del planeta, lo que también te da un bagaje en la vida.

Ampliar Tres mujeres en la ciudad de Cajamarca, en Perú. G.A.

–¿Estábamos en esos años más atentos a América Latina que ahora?

–Ahora tengo un gran problema social con este proyecto porque parte de la sociedad está dividida con respecto a la llegada de los españoles a América. No todo el mundo es partidario a ambos lados del continente, tanto en España como en América, en América el péndulo es totalmente distinto al momento en que yo llegué, a mí se me recibió con los brazos abiertos.

«Siempre he trabajado por la cultura del territorio, he luchado mucho, pero en silencio»

«En mi profesión me ha tocado ver todo, desde presidentes hasta la gente más pobre del planeta»

–La luz y los colores caracteriza sus trabajos, es su seña de identidad.

–Sí, es un proceso complicado, yo no puedo trabajar con cualquier luz del día precisamente por eso, tampoco puedo trabajar cuando los días están nublados. Esto parece estúpido pero es la esencia de lo que es mi lenguaje y estoy sujeto a eso.

–¿Qué trabajos hace ahora?

–Soy autónomo y hago proyectos relacionados con las artes visuales, doy charlas, trabajo sobre archivos históricos, hago encargos institucionales relacionados con el mundo de la imagen, el año pasado hice el cartel del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, ahora mismo estoy en un plano que cada vez que me hacen un encargo lo disfruto, trabajo sin presión porque tengo ya la experiencia para hacer cualquier cosa.

–¿Está contento en Cáceres?

–Sí, aunque me dan muchos dolores de cabeza las instituciones.