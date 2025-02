El expresidente de la Diputación de Cáceres Carlos Carlos dejará de ser alcalde de Calzadilla

Carlos Carlos Rodríguez, que fue presidente de la Diputación de Cáceres desde enero de 2021 hasta junio de 2023, ha decidido abandonar el cargo de alcalde de Calzadilla, que viene ocupando desde 2003. Le sustituirá el hasta ahora primer teniente de alcalde, ... Alejandro Madejón Jareño, quien se ha despedido de Carlos Carlos este miércoles por la tarde en su cuenta de Facebook y le ha agradecido la oportunidad ser su sucesor.

«Creo que no son suficientes las palabras para darte las gracias por todo lo que me has enseñado y por todo lo que he aprendido trabajando contigo durante este tiempo», señala Madejón. «Agradezco de corazón la confianza que has depositado en mí para continuar con el trabajo que has realizado por Calzadilla, que no te quepa la menor duda de que tanto yo como el resto de compañeros trataremos de estar a la altura y nos dedicaremos en cuerpo y alma en seguir desarrollando nuestro pueblo y en la atracción de nuevos proyectos. Feliz jubilación compañero», finaliza su mensaje.

La marcha de Carlos Carlos del Ayuntamiento de Calzadilla, avanzada por Radio Interior, se hará efectiva la próxima semana y supone su retirada de la política activa después de casi 45 años de militancia en el PSOE.

Carlos Carlos Rodríguez ha sido alcalde de Calzadilla desde 2003. Tras las elecciones municipales de 2019 regresó a la Diputación de Cáceres como vicepresidente primero y responsable de Economía y Hacienda. Después de la muerte de Rosario Cordero en diciembre de 2020 fue designado presidente hasta el final de la legislatura, cargo que ya había venido ocupando de manera interina en los meses previos durante la enfermedad de Cordero. Ya había sido además diputado provincial en una etapa anterior entre 1999 y 2007. Milita en el PSOE desde 1980 y desde 2012 es miembro de la ejecutiva provincial.

Enfrentamiento con Morales

El hecho de no repetir como presidente de la Diputación ni tampoco como diputado fue el inicio del distanciamiento entre Carlos Carlos y el secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales, que le sustituyó al frente de la institución. Esa enemistad se acentuó a finales del verano pasado, cuando Carlos Carlos arremetió con dureza contra Morales después de que este le comunicara la retirada de los fondos que estaban comprometidos para crear en Calzadilla un centro de interpretación de la dehesa y el toro. «Es una decisión caciquil y sectaria», aseguró entonces Carlos Carlos, quien afirmó que el motivo de cancelar la inversión era únicamente el «rencor personal» entre ambos dirigentes.