Exposiciones al fresco para un mes de julio en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 9 de julio 2022, 07:51 Comenta Compartir

Esto de irse de vacaciones en cuanto llega el verano no hay que darlo por hecho. A la mayor parte de los mortales les toca ... pasar una parte del estío en su ciudad, lejos de pueblo , montaña y playa, sometido a los horarios laborales y con calor del asfalto. 'Summer in the city' cantaba con voz rasgada Joe Cocker. Una de las películas que mejor refleja un verano en la urbe es 'La tentación vive arriba', de Billy Wilder, que retrata a la perfección lo que es ser un Rodríguez. Quedarse en la ciudad en verano tiene sus alicientes. Para los culturetas, además, hay chicha. Hay previsión de subidón de las temperaturas para la semana que viene pero la cultura siempre refresca, entre otras cosas porque las salas suelen tener un potente aire acondicionado que permite estar a gusto durante el tiempo que se contempla arte. Son todo ventajas. La semana que ahora termina ha sido pródiga en cuanto a presentación de exposiciones. El Museo de Cáceres, la sala El Brocense y Belleartes han renovado sus muestras a lo largo de la semana.

El Museo de Cáceres ha inaugurado la muestra 'Orives, la joyería de filigrana cacereña', que puede verse hasta el 9 de octubre. Recoge, a través de más de 200 objetos, la historia y la técnica de este arte. Los objetos reunidos proceden del Museo de Cáceres, Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Museo Arqueológico de Córdoba, Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Museo del Traje, Museo de Valladolid y Museu do Ouro de Travassos (Portugal), además de la Catedral de Coria, Iglesia de San Juan y la ermita de San Antonio de Cáceres. Otra de las salas con una programación más interesante es El Brocense, en la calle de San Antón. Las esculturas de pequeño formato de Luis Parades (Parades, Asturias, 1964) llenan este espacio. Según la nota que envía la Diputación de Cáceres su proceso creativo es «reflexivo y paciente, casi hipnótico mientras el vidrio se llena, se derrite, se funde y en ese momento, captura el viento, el frío, el agua, las palabras, atrapa el tiempo y toma fotos de aire y luz hasta que, finalmente te sientas, lo contemplas y lo sientes». El vidrio es la materia prima de este autor, considerado uno de los maestros más representativo del país. Esta exploración abre la puerta a diversas técnicas como la termofusión, el termosoplado, el termoformado o el vidrio soplado entre otras. Belleartes también nos tiene bien surtidos de exposiciones. Ayer viernes se inaguró una nueva. Se trata de la muestra 'Invitarse a la huida'. Son fotografías coloreadas con acuarelas que firma el cacereño Quique Esteban Jiménez. Ha expuesto en Cáceres, Badajoz, Vila Viçosa, Lisboa, Oporto, Washington DC, Coimbra, Barcelona, Portalegre, Viseu, Castelo de Vide, Aveiro, según cuenta la sala Belleartes le gusta mucho colaborar con otros artistas para hacer proyecto de investigación, ha colaborado en exposiciones a dos con Ana Cravo, Rui Cambraia, Matilde Granado Belvis, Tom Block, Anne Studer y pertenezco a los grupos artísticos Olhos Fertiles y a la Corresponsalía Anónima Artesana. Ver fotos Imagen. Más cultura, porque no han faltado tampoco los libros esta semana. Ayer enla Biblioteca de Cáceres se presentó 'El eco del agua. Memorias de un pueblo hundido', que firma Óscar García Rodríguez, natural de Rosalejo y maestro en Losar de la Vera. La obra es de ficción, pero está basada en hechos reales. Cuenta la historia de Cecilia, que acaba de ser madre por segunda vez cuando estalla la Guerra Civil Española en el año 1936. Su marido, Servando, se ve obligado a huir para ponerse a salvo del conflicto. Tras regresar, afrontarán juntos los más diversos acontecimientos que la vida les va poniendo en el camino con el telón de fondo de la desaparición de Talavera la Vieja por el pantano de Valdecañas. La Biblioteca Pública cierra sus puertas por la tarde y los acto se trasladan a la mañana. Los más pequeños tienen durante varias jornadas a lo largo de todo el estío los cuentos de verano. Se trata de cuentacuentos que se celebran desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto a partir de las 12 de la mañana, una actividad gratuita para niños mayores de 4 años. Patxidifuso protagonizó esta semana esta sesión. La Biblioteca de Cáceres ofrece cuentacuentos para niños todos los miércoles del verano Pasamos de los cuentos a la poesía. La asociación cultural de amigos de la estatua de José María Gabriel y Galán vive días amargos. Dos de sus responsables han muerto recientemente. Tras el fallecimiento de Pepe Extremadura el pasado 1 de julio ha seguido, el día 6 murió Joaquín García-Plata Quirós. Ayer viernes se llevó a cabo un reconimiento a su figura. «Joaquín ha sido siempre y será uno de los guardianes del legadopoético de Gabriel y Galán», señala esta asociación. En estos días la estatua del poeta Gabriel y Galán en está acompañada por una corona de laurel y una fotografía de Joaquín, para que toda la ciudadanía sea consciente de su trabajo por mantener viva la memoria de este poeta. Ayer se celebró un homenaje en este espacio al que acudieron sus familiares y el alcalde Luis Salaya. El poeta Matías Simón es el encargado de mantener vivo el recuerdo de la poesía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Libros

Exposiciones

Cáceres