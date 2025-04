La exposición 'Caminos de hierro' ya puede visitarse en la estación de tren

REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 2 de junio 2023, 08:06 Comenta Compartir

La exposición itinerante 'Caminos de hierro', que cumple su trigésimo primera edición, llega a la estación de trenes de Cáceres donde se podrá visitar hasta el próximo 3 de julio. La muestra, inaugurada ayer, está formada por 59 fotografías originales y 112 en formato digital que reflejan diferentes visiones personales del amplio mundo del ferrocarril.

En esta edición han participado 1.057 autores de 62 países. De Extremadura han participado en esta edición 17 autores, 10 de la provincia de Cáceres y 7 de la de Badajoz.

La foto 'Love on the way', de Eduardo Rivas Muñoz, ha obtenido el primer premio. El segundo premio, es la obra 'Donde habita mi memoria', de Antonio Gutiérrez Pereira. 'The parallel journey', de Jahid Alam Apu (Bangla Desh), ha obtenido el Premio Autor Joven.