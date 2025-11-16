HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la calle Alzapiernas se desmantelaron dos pisos en donde había mujeres explotadas sexualmente por una red de trata. HOY

Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras

Las mujeres no suelen pasar más de tres meses en la ubicación, viven situaciones de control y reciben un porcentaje por su servicio

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

La pasada semana se juzgó en la Audiencia Provincial de Cáceres uno de los casos más graves de explotación sexual que se han producido en ... la ciudad. Dos personas se sentaron en el banquillo acusadas de estar detrás de una red de trata de mujeres que traían de Colombia, de la localidad de San Gil y se prostituían bajo su control en dos pisos del Nuevo Cáceres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras

Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras