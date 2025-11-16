Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras

La pasada semana se juzgó en la Audiencia Provincial de Cáceres uno de los casos más graves de explotación sexual que se han producido en ... la ciudad. Dos personas se sentaron en el banquillo acusadas de estar detrás de una red de trata de mujeres que traían de Colombia, de la localidad de San Gil y se prostituían bajo su control en dos pisos del Nuevo Cáceres.

Tras una larga investigación policial siete de ellas, las que desarrollaban esta actividad en uno de los inmuebles, en la calle Berna les denunciaron y en el mes de junio de 2024 se produjo una operación policial que terminó con cinco detenciones y la liberación de estas mujeres. Dos de los detenidos, un empresario cacereño y su pareja, una mujer colombiana, entraron en prisión, en donde permanecieron cinco y nueve meses hasta que salieron en libertad con cargos. Fiscalía pidió para ellos siete años de prisión por cada una de las mujeres explotadas y su defensa la libre absolución.

En el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado jueves 6 de noviembre, el Fiscal hizo durante la exposición de sus conclusiones un retrato de la explotación sexual en Cáceres. Después de la pandemia proliferaron los pisos, lugares más «discretos» en donde se pueden llevar a cabo estas actividades con menos riesgo a inspecciones o intervenciones policiales. En Cáceres queda al menos un conocido local público (eufemísticamente llamado club) en el que se ejerce la prostitución, aunque personas que se mueven en el mundo de la noche aseguran que «hay varios pisos francos» y que estos «van cambiando».

Es algo de lo que lleva tiempo alertando ADHEX (Asociación de Derechos Humanos de Extremadura) que el año pasado puso en marcha la campaña 'La buena vecindad', para implicar a los vecinos a la hora de denunciar movimientos que delaten una situación de explotación sexual en el edificio. Internet permite contactar con estas redes de una forma discreta y se puede llegar a pagar aún sin tener efectivo, a través de Bizum. A pesar de dejar huella la Policía Nacional pudo constatar cómo decenas de hombre habían pagado así a la red del Nuevo Cáceres.

En España ejercer la prostitución no está considerado un delito en el Código Penal, pero sí está criminalizado el proxenetismo (ganar de dinero con la prostitución de otras personas) y la trata con fin de explotación.

Vulnerabilidad

Las de Nuevo Cáceres eran mujeres que, como quedó probado en el juicio de la semana pasada, sabían que venían a ejercer la prostitución, lo cual, como defendió el Fiscal, se debía a una situación de vulnerabilidad patente, a una especie de círculo vicioso difícil de romper. Algunas ya lo habían hecho en otras ocasiones y continuaron después.

Pese a que los abogados defensores de los acusados alegaban que tenían libertad de movimientos, ellas no podían rechazar a los hombres que requerían sus servicios, tenían que estar localizables de manera continua y debían practicar sexo oral sin preservativo si se les exigía, una práctica que puede transmitir enfermedades de transmisión sexual. Así lo reconoció una de las mujeres que testificó en el juicio del Nuevo Cáceres.

El representante del Ministerio Fiscal hizo alusión a otras operaciones recientes en la ciudad de Cáceres que muestran un 'modus operandi' similar, como la que se produjo el pasado mes de septiembre en la calle Alzapiernas, en el entorno histórico de la ciudad, en donde se detuvo a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 29 y 51 años.

En ambos casos se demostró que las mujeres eran obligadas a mantener sexo a destajo para cubrir la deuda contraída, ya que normalmente los explotadores sexuales prestan un dinero a las mujeres para viajar desde sus países que tienen que devolver, además de afrontar gastos en materia de alquiler, vivienda o ropa. En el caso del piso de Nuevo Cáceres esta red establecía un 70-30% (70 para las mujeres y 30 para la red).

En tres meses debían saldar su deuda, período legal para permanecer en España como turistas. De esta forma las mujeres no llegaban a ser irregulares bajo su control, «se enriquecían rápidamente y conseguían una rotación constante en los pisos» señalaba la Policía en la nota en la que diseccionaba esta operación.