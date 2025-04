Un experto en gestión cultural, con varios idiomas, perfil del coordinador que busca Cáceres 2031

Aunque se firmaron sus estatutos el pasado mes de julio el consorcio para la Capitalidad Cultural del 2031 se ha constituido este viernes en ... la primera reunión del consejo rector que se celebra, lo que se considera el arranque oficial de la carrera que Cáceres emprende más de 15 años después de quedar descabalgada del sueño del 2016.

En esta reunión se ha dado a conocer la composición del consorcio, con 11 miembros. Lo preside el alcalde Rafael Mateos y la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, es la vicepresidenta. Hay un miembro por cada grupo municipal en el Ayuntamiento, tres por parte de la Junta de Extremadura y uno por cada una de las Diputaciones. La configuración del consorcio nace casi un mes después de la publicación en el BOE de la orden por la que se establecía la convocatoria de presentación de solicitudes para la designación de una ciudad española como capital cultural. Antes de diciembre de 2025 hay que presentar la candidatura, aunque por ahora no hay sensación de prisa. «Estamos en el momento que hay que estar», dijo el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Una de las cuestiones más urgentes es el nombramiento del coordinador, sobre el que recaerá el diseño de las acciones que se lleven a cabo. Se trata de un concurso que trata de seleccionar el perfil de una persona «experta en gestión cultural y con varios idiomas», tal y como ha explicado Rafael Mateos. Será un órgano técnico el que analice las propuestas que se presenten, que tienen que contener el curriculum o la experiencia laboral de cada uno de los candidatos y las claves que consideren que son fundamentales para este proyecto. «Estoy seguro de que quien tome el timón va a ser una persona con grandes cualidades y que se va a conformar una atractiva propuesta que aglutine diferentes sensibilidades». Se pretende tenerlo elegido «a finales de febrero o principios de marzo». La tipología de contrato y el sueldo se equipara a la de gerente de recursos humanos o gerente de la oficina de urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres.

«El proyecto nos tiene que mostrar como somos, una ciudad con una efervescencia creativa digna de admirar» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

¿Qué se busca? Mateos señala que la idea es que el proyecto que se diseñe «nos muestre ante el mundo como lo que somos, una ciudad con un patrimonio de inigualable valor, avalado por la Unesco, una ciudad con una efervescencia creativa digna de admirar, con una agenda cultural que con toda la humildad del mundo decimos que es difícil de igualar por ninguna otra ciudad de nuestro país que sea similar a nosotros, pero sobre todo una ciudad que se abre al resto del mundo y lo hace con ambición y orgullo».

Se va a elaborad un convenio marco para que no solo los Ayuntamientos de la región sino también entidades como fundaciones y asociaciones se puedan adherir a las candidaturas. «En los últimos meses han sido muchos los que nos han preguntado cómo pueden participar y aportar en esta candidatura», ha indicado apuntando a que la idea es que no sean los políticos los que lideren este proyecto, sino que este sea de la ciudadanía, «de toda la sociedad, no solo la cacereña sino la extremeña».

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha indicado que la carrera a la capitalidad lleva un año y medio trabajando «para intentar y conseguir poner el foco en la ciudad de Cáceres». Bazaga considera que más allá del patrimonio, el proyecto ganador será el que consiga crear actividades interesantes que «sumen». «Es muy importante que todo quede para la ciudad, que no sea solamente un hecho circunstancial que nos haga correr y volar con la imaginación».

Miguel Ángel Morales, el presidente de la Diputación, ha indicado que va a pedir a todos los pueblos de la provincia a que se adhieran a este proyecto. «La fortaleza de Cáceres se tiene que reforzar con el apoyo unánime de todos los Ayuntamientos de la provincia». «Es un proyecto ilusionante que puede cambiar no solo la capital sino todos los pueblos».

La capitalidad cultural cuenta con 550.000 euros de presupuesto, una cantidad que integran las aportaciones de Junta de Extremadura (200.000 euros), el Ayuntamiento de Cáceres (150.000) y las dos Diputaciones (100.00 cada una).