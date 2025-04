Eximen al SES de indemnizar con 200.000 euros a una pareja cuyo hijo murió tras el parto en Cáceres

«La causa del fatal desenlace, sin duda, fue el inexplicable e injustificado retraso en la práctica de la cesárea». Es la versión que defiende ... la representación de una pareja cuyo bebé falleció pocas horas después de nacer en el hospital San Pedro de Alcántara por una supuesta asistencia sanitaria inadecuada. No lo considera así la Comisión Jurídica de Extremadura, que rechaza que corresponda una indemnización. La reclamación ante el Servicio Extremeño de Salud (SES) era de 200.000 euros.

Los denunciantes reseñan que la mujer entró en el hospital el 29 de diciembre de 2018 a las 00.30 horas al romper aguas. No llegó al paritorio hasta las 10 horas y a las cinco de la tarde sufrió un intenso sangrado vaginal que llevó a intervenirla de forma urgente a las 19.30 horas. Sostiene esa versión de parte que ese tiempo de «más de dos horas sin intervención, desatendida, supuso un riesgo, un sufrimiento para la interesada y el hijo que esperaba, que a la postre fue el causante del fallecimiento». Con «un mínimo de diligencia» podría haberse evitado. El feto ya «había sufrido graves lesiones». Hubo, asegura, una pérdida de ‘oportunidad terapéutica’ que concluyó con la muerte del bebé, defiende la pareja reclamante.

Pedía 200.000 euros, pero el caso ha terminado su recorrido en vía administrativa. Lo hace después de que SES rechazase su reclamación a la vista de los informes de sus servicios de Inspección, así como de Obstetricia y Ginecología. La solicitud de reclamación se presentó el 14 de noviembre de 2019. El pasado 7 de junio la instructora del expediente la desestima «por no concurrir criterio positivo alguno de imputación de responsabilidad a la administración». Los profesionales se ajustaron a lo establecido y no hay argumentos legales para atender la indemnización. No obstante, el pasado 19 de junio, el SES trasladó el caso a la Comisión Jurídica de Extremadura. Es «un órgano colegiado consultivo» con independencia de criterio jurídico.

En un dictamen del 7 de julio, el citado órgano toma como base el historial clínico y los informes médicos para resolver que «no resulta procedente declarar en este supuesto la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria». Entiende que «resulta ocioso entrar en la valoración del daño causado».

La mujer entró en el centro sanitario embarazada de 37 semanas. La cesárea se le practicó de forma urgente, según los informes médicos, «por sospecha de pérdida de bienestar fetal y desprendimiento de placenta». El bebé nació a las 19.35 horas del 29 de diciembre. Fue trasladado a la UCI de neonatos y el 31 de diciembre falleció. Eran las 11.30 horas. La historia clínica refleja que se cumplieron los protocolos establecidos «en todo momento». «Las aseveraciones de los reclamantes, aunque legítimas, no se sostienen frente a lo que se expone en el informe de Inspección», se concreta. La conclusión es que la asistencia a la madre y al bebé «fue la adecuada». A los afectados les queda aún la posibilidad de iniciar una reclamación en los tribunales.