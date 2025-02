Eximen al Ayuntamiento de Cáceres de pagar un millón de euros por no permitir edificar en una parcela

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ha emitido una sentencia en donde señala que el Ayuntamiento no tiene que ... indemnizar con 1.021.612 euros a Pronorba. La constructora pedía esa cantidad, al impedirle el Consistorio materializar la edificabilidad de 4.084 metros cuadrados en una finca de su propiedad que se encuentra en las inmediaciones de la rotonda de Renfe, entre la avenida Juan Pablo II y la calle Túnez en la que está la Estación de Autobuses.

El tribunal indica que la controversia entre las dos partes comenzó en mayo de 2019, cuando Pronorba pidió al Ayuntamiento que como no le deja edificar en esa parcela, modifique el planeamiento o traspase la edificabilidad a otra parcela. En agosto de 2019 el Ayuntamiento le indica que la edificabilidad no puede ser trasladada a otra parcela, y al insistir la constructora, en Julio de 2020 le informa que no va a tramitar la modificación del PGM que solicita. Es entonces cuando la constructora pide en los tribunales una indemnización al sentirse perjudicada por la Corporación Municipal.

El Ayuntamiento no es responsable

La sentencia de la Sala de lo Contencioso es clara al señalar que: «El daño en modo alguno es imputable a la Corporación Local –indica–, sino a las segregaciones pedidas por parte de la actora que fueron ocasionando la pérdida de edificabilidad». Recalca que las licencias de segregación fueron voluntariamente pedidas por Pronorba y el Ayuntamiento las concedió al darse los requisitos para ello, sabiendo la constructora que eso le ocasionaba pérdida de edificabilidad. Afirma el tribunal que se trata de una edificabilidad no consumada, de la que era conocedora la empresa que ahora pide una indemnización. Insiste en que fue la parte demandante la que decidió segregar parcelas y no edificar en alguna de ellas la totalidad de las plantas, lo que conlleva una pérdida de edificabilidad.

Insiste la Sala de lo Contencioso que tanto la recurrente como la Corporación Local, «están sometidas a las prescripciones del PGM de Cáceres, de manera que los condicionantes urbanísticos y la advertencia que se hacía en las segregaciones, eran conocidas y fueron aceptadas por la parte recurrente, que no puede ahora pretender una indemnización por sus propias decisiones».

Pronorba ya perdió un contencioso con el Ayuntamiento en 2018, cuando le pedía 12 millones de euros por la edificabilidad del chalé de los Málaga. El Tribunal Supremo fue entonces quien zanjó el contencioso.