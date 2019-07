El exconcejal cacereño Lázaro García se da de baja en el partido de Rivera M.N. NÚÑEZ Viernes, 26 julio 2019, 08:28

Javier Nart, Toni Roldán, Juan Vázquez... solo son algunos de los nombres más reconocidos que han trascendido por haber dado un portazo a Ciudadanos y en algunos casos hasta abandonar el partido de Rivera. En Cáceres el que se ha desmarcado con su baja como afiliado es Lázaro García. No ocupaba ningún cargo orgánico ni institucional, pero tiene la particularidad de que fue uno de los 'fichajes' que se conocieron a comienzos de 2018 tras su desembarco junto a otros procedentes de un PP en crisis. García, vinculado al atletismo y el baloncesto profesional, estuvo 12 años como concejal en Cáceres, dirigió las instalaciones del Cuartillo y diseñó la propuesta política deportiva inicial de José Antonio Monago, en el PP, y más recientemente la de Ciudadanos. «No quiero tener ningún cargo», reconoció en febrero de 2018 en el diario El País, que se hizo eco del trasvase de militantes y altos cargos del PP a Cs. García deja ahora Cs decepcionado por la política seguida por la formación naranja también en la capital cacereña. Cree que se han puesto por delante intereses personales. Consultado sobre su baja, el exconcejal se limitó a confirmar que ya no pertenece al partido. No quiso hacer declaraciones. El coordinador local, Fernando Rodríguez, desmiente que Cs esté sufriendo «una sangría de afiliados».