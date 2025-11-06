El evento de hamburguesas de la plaza de toros contará con una gran carpa

La plaza de toros de Cáceres vuelve a abrirse del 6 al 9 de noviembre para albergar el concurso The Master Burguer, en el que ... participarán ocho restaurantes, siete de Extremadura y uno de Huelva, para decidir cuál es la mejor hamburguesa de la región.

Se trata de una competición gastronómica que ha pasado ya por municipios como Badajoz, Trujillo, Jaraíz de la Vera o Almendralejo, y que ahora recala en la capital cacereña bajo una carpa de 1.000 metros cuadrados, debido a la posibilidad de lluvia, sobre todo el viernes.

Los detalles de esta iniciativa se presentaron ayer en una rueda de prensa en la que participaron la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres, Soledad Carrasco, y el gerente del campeonato, Raúl López.

Los restaurante participantes ofrecerán a los visitantes las mejoras hamburguesas elaboradas con carne de primera calidad como la ternera procedente de la empresa Discarlux. El precio de cada hamburguesa será de 13 euros y 0,5 euros de cada venta irán destinados a la Asociación Oncológica de Extremadura.

Un jurado profesional determinará cuál es la mejor hamburguesa de Extremadura, según explicó López, que detalló que el suelo de la carpa estará cubierto de césped artificial. Los restaurantes se instalarán en el perímetro interior y en el centro estarán las mesas para que los comensales degusten las hamburguesas.

Soledad Carrasco destacó que el Gobierno local recupera con este evento la idea inicial de usar el coso taurino como espacio cultural y de ocio y «no solo para toros sino para todos».