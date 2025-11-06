HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El evento de hamburguesas de la plaza de toros contará con una gran carpa

Participarán ocho restaurantes, siete de ellos de Extremadura y uno invitado de Huelva

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La plaza de toros de Cáceres vuelve a abrirse del 6 al 9 de noviembre para albergar el concurso The Master Burguer, en el que ... participarán ocho restaurantes, siete de Extremadura y uno de Huelva, para decidir cuál es la mejor hamburguesa de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  4. 4 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  7. 7 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  8. 8

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes
  9. 9

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El evento de hamburguesas de la plaza de toros contará con una gran carpa